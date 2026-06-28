falsos lloguers i compravendes
La crisi de l’habitatge dispara els fraus i les estafes immobiliàries
Els comercials, la policia i els advocats alerten sobre mètodes cada vegada més sofisticats, però el més comú és la suplantació d’identitat en anuncis legals. Els delinqüents solen demanar una paga i senyal i després desapareixen.
Roberto Bécares
"El pis és meu i del meu marit. I la veritat que ens urgeix vendre’l, per això el preu. Hem rebut moltes sol·licituds, per això demanem una paga i senyal de 350 euros per agendar la visita com més aviat millor. És una cosa simbòlica, per filtrar els interessats. Si veniu i no us encaixa, us retornarem els diners". Amb aquesta martingala una màfia d’estafes immobiliàries va mirar d’enganyar Manuel, que pensava que havia trobat la ganga de la seva vida al portal Idealista: un pis de tres habitacions a la zona de Ventas de Madrid per menys de 198.000 euros.
Quan va veure que el nom del venedor no donava cap resultat en una recerca ràpida a Google, i va comprovar que el número del carrer no apareixia en l’aplicació de Street View, es va adonar que era una estafa. Ho va comunicar a la immobiliària i l’anunci es va desactivar. "És una pràctica molt habitual. Els estafadors diuen als interessats que s’afanyin i facin l’ingrés de la fiança o del primer mes per bizum", adverteixen des de la Policia Nacional.
Estiu i Nadal
Els fraus immobiliaris passen "cada vegada amb més freqüència i són més sofisticats", alerten advocats, agents immobiliaris i des de la policia. Malgrat que les estafes es produeixen de forma "constant", tenen pics en les setmanes posteriors a les vacances d’estiu i Nadal. "És l’època de més activitat perquè són moments de canvi i les màfies ho saben", assenyala un portaveu d’Idealista, que afegeix que s’"aprofiten de l’ansietat de la gent" en plena crisi de la vivenda, amb els preus disparats a les principals ciutats d’Espanya. El frau més comú és la suplantació d’identitat en anuncis legals.
Aquesta recurrència que testifiquen els experts no tenen unes xifres concretes, ja que tant el Ministeri d’Interior com la fiscalia inclouen les estafes immobiliàries sota el concepte de ciberestafes. D’acord amb l’última Memòria de la fiscalia, de l’any 2025, els procediments judicials per ciberestafes, entre les quals s’inclouen les que tenen a veure amb vivenda –falsos lloguers, falses compravendes de vivenda, inversions immobiliàries fraudulentes o fraus en plataformes immobiliàries–, van passar de 19.646 a 22.614 en un any, un repunt del 16%. No obstant, només el 13% de les investigacions judicials van culminar amb la presentació d’escrit d’acusació.
Així mateix, segons el balanç de Criminalitat del quart trimestre del 2025 del Ministeri de l’Interior, les estafes informàtiques, que inclouen anuncis fraudulents de vivenda o pagaments anticipats per immobles inexistents, van sumar 430.493 infraccions penals entre gener i desembre, cosa que suposa el 88% de tota la cibercriminalitat i el 17,4% de tota la delinqüència registrada a Espanya. Aquest indicador va augmentar un 4,3% respecte al mateix període del 2024, quan es van comptabilitzar 412.850 fraus informàtics.
Màfies internacionals
Segons dades de la consultoria immobiliària CBRE Espanya, el preu de l’habitatge va pujar un 12,9% el març passat, cosa que suposa l’increment més gran de preus des del primer trimestre del 2007, quan va pujar un 13,1%. I tot i que els experts adverteixen que s’intueixen senyals de fre, la febre per aconseguir un pis continua creixent. I les presses, que són males conselleres, són un cant de sirena per a les màfies internacionals que han vist en l’immobiliari un filó. "Això no són uns nanos en un garatge, són màfies professionalitzades i cada vegada més sofisticades", apunten a Idealista.
"Hem notat un repunt d’estafes, sobretot vinculades al lloguer, per la necessitat de vivenda que hi ha i que fa que la gent estigui desesperada", confirma Nora García, presidenta d’Associació d’Immobiliàries del País Valencià, que assenyala que en molts casos els delinqüents roben fotos i logos d’immobiliàries per fer-se passar per elles. "El que fan és demanar documentació al futur inquilí; el seu DNI, un contracte, nòmines o un rebut. Amb això, per exemple, contracten préstecs ràpids o fan compres", afegeix aquesta experta del sector.
Les estafes en els lloguers vacacionals també es consoliden. Així doncs, si el 2024 van arribar al rècord de 1.187, segons un estudi del Col·legi Oficial i Associació d’Agències i Agents de la Propietat Immobiliària de Madrid, el 2025, tot i que baixen lleugerament, tornen a superar el miler d’incidències (1.017).
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