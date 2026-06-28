Pis barat i 6.000 euros perduts
La Luisa, una dona amb formació universitària, va intentar comprar un apartament a Alcorcón, però l’agència la va apressar a entregar una paga i senyal i a contractar finançament.
Roberto Bécares
Diu que no vol donar el seu nom ni aparèixer a la foto perquè li fa "vergonya" que la gent la "reconegui" i vegi que ha caigut en una "estafa tan simple, la de tota la vida", quan és llicenciada universitària i treballa en una professió reconeguda, lluitant pels drets dels menys afavorits. La Luisa, diguem-li així, té 62 anys, és d’origen estranger –fa 30 anys– i des que va ser "enganyada" té l’angoixa ficada al cos.
"Aquesta gent són professionals de l’engany; utilitzen mètodes sofisticats, són capaços de manipular i sortir-ne indemnes. Però, com jo els vaig dir l’últim dia, segur que no soc la primera persona que enganyen, però lluitaré amb totes les meves forces per ser l’última, i si he de fer justícia pel meu compte, ho faré", adverteix la dona.
Feia uns anys que la Luisa vivia en un pis de lloguer a Móstoles, però havia decidit a comprar-se’n un perquè la propietària li havia insinuat que no volia que continués a l’apartament. Es va posar a buscar pis a internet per les ciutats del sud de Madrid i tot estava pels núvols, "impossible". A mitjans d’abril, va trobar un apartament a Alcorcón per 180.000 euros: "Per aquest preu en aquesta zona no trobes ni un cau".
"Era per una agència, semblaven simpàtics, és clar, és la seva feina", explica la dona. "Em van ensenyar el pis i tot i que estava per reformar, ja em quadrava", apunta. Quan va expressar el seu interès, els agents la van apressar a "firmar aquí i ara" perquè, van assegurar, "hi havia molta gent interessada".
"A tot això va aparèixer el cap de l’agència, vaig estar parlant amb ell, em va dir que li queia bé i que em cobraria 14.000 euros d’honoraris quan ells solien cobrar-ne 20.000, però que la compra del pis anava obligatòriament unida a contractar el finançament amb ells", assenyala. "Com que estava desesperada per trobar alguna cosa li vaig dir: d’acord, no passa res". Ho va comentar a una altra amiga que la va advertir que això era "il·legal", però que "podria liquidar-la després".
Document nyap
"Els vaig dir que sí i em van portar a la seva oficina a firmar el paper de la fiança que després vaig comprovar que estava ple d’irregularitats, però en aquell moment ni el vaig llegir. El tercer paràgraf era un nyap, posava que havia d’entregar jo el certificat d’eficiència energètica. Tampoc hi havia el nom dels amos del pis ni del representant de la immobiliària. És una cosa il·legal, com em va dir després el meu advocat", assenyala la dona, que tot i així, amb tanta pressa, els va ingressar el senyal de 6.000 euros.
A l’instant li van recordar que la venda del pis estava vinculada al finançament de 65.000 euros com a mínim. "Em van dir que era obligatori", precisa. Al cap de pocs dies, mentre es gestionava el finançament amb el banc de confiança dels estafadors, "amb un treballador amb qui estaven confabulats", li van reclamar pagar les arres i els honoraris.
Llavors, ella va pensar que hi havia gat amagat. Amb la por al cos pel que podia perdre de més, la Luisa va decidir abandonar l’operació. La dona i el seu advocat van enviar escrits a l’agència i han presentat una denúncia a l’Oficina d’Atenció al Consumidor, on un responsable, diu la dona, li ha avançat que prendran mesures contra l’empresa. "M’han arribat a oferir tornar-me 3.000 euros, però ni parlar-ne. He perdut molt. Arribaré fins al final".
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