Testimonis del sinistre
Els veïns relaten l’accident del conductor kamikaze de Barcelona: «He pensat que havia explotat la gasolinera»
Residents del Poblenou, on dues persones han perdut la vida en un accident de trànsit, relaten com han viscut els primers minuts del sinistre
Dos morts en un xoc a Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia
Albert Martín
«Pensava que s’havia enfonsat la bastida», diu el José, resident al barri, per explicar la col·lisió que ha sentit des de casa seva aquest matí poc abans de les deu. «He baixat i estaven intentant reanimar el conductor del Clio», afegeix aquest home, que viu molt a prop de l’immoble en obres davant el qual han acabat els dos turismes implicats en el sinistre, en el qual també ha resultat ferida greu l’ocupant del vehicle que ha sigut envestit pel conductor que fugia de la policia.
El barri del Poblenou de Barcelona s’ha aixecat aquest diumenge en estat de xoc. L’accident amb dues víctimes mortals causat per un conductor temerari, que ha recorregut part de la Diagonal, des de l’Hotel Hilton de Diagonal Mar fins al número 350 del carrer de Pallars, ha tret bona part del veïnat de les seves cases.
Cap a la una de la tarda, mentre la Guàrdia Urbana i el servei de neteja netejaven el lloc dels fets, diferents veïns comentaven el sinistre en veu baixa. «He llegit que la ferida tenia 52 anys», diu el José. «Estava inconscient, però semblava més jove», replica el David, que ha vist el rescat mentre passejava el seu gos.
La col·locació dels cotxes generava dubtes a transeünts i curiosos que passaven per l’ encreuament de Pallars amb Fluvià, on ha tingut lloc l’impacte. El fet que els dos vehicles estiguessin, destrossats i amb el Hyundai que va ser arrossegat muntat sobre el Renault, al costat d’un semàfor feia pensar a alguns que la col·lisió mortal va tenir lloc mentre un cotxe esperava a la llum verda. Però no va ser així: l’impacte es va produir amb els dos vehicles en marxa i just a l’encreuament; el Hyundai anava pel carrer Fluvià en direcció al mar i va ser envestit per la seva esquerra pel Renault a la fuga, que recorria aquest tram del carrer Pallars en contra direcció.
Un impacte violent
El relat dels veïns dona testimoni de la violència de l’impacte on els dos conductors van perdre la vida. «Ho he sentit i pensava que era un camió, ha sigut un cop molt fort. Quan he baixat a comprar i he vist un cotxe a sobre de l’altre he al·lucinat», explicava la Teresa.
En la seva mateixa línia s’expressava el Rafael, veí i d’edat avançada: «Visc a baix i tenia les finestres obertes. He sentit com una explosió. De vegades sentim sorolls i sabem què són, però amb aquest no ho sabia, he pensat que havia explotat la gasolinera», ha relatat amb referència a l’estació contigua a casa seva al mateix carrer del Fluvià.
L’Arkaitz, un adolescent en patinet, observava l’escena des de molt a prop. «El meu pare ho ha vist i diu que anaven a 200 quilòmetres per hora», afirmava aquest menor. «M’ha dit que podia sortir, però que anés amb compte».
La Pilar, que ha escoltat el sinistre des de casa seva, rebaixava la velocitat a 100 quilòmetres per hora. Quan ha baixat per veure si podia ajudar, estaven reanimant en ple carrer el conductor causant de l’accident. «Però de seguida han posat els dos llençols», ha afegit.
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