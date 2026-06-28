Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
L'AP-7, l'AP-2, la C-16, la C-32 i la C-35 són les vies més congestionades
ACN
Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Les vies que registren més cues són l'AP-7, l'AP-2, la C-16, la C-32 i la C-35. A l'AP-7 hi ha aturades en diversos punts com els 9 quilòmetres a la Roca del Vallès en direcció Barcelona, els 7 quilòmetres a Olèrdola cap a la capital catalana i els 4 quilòmetres a Maçanet de la Selva en sentit sud. A l'AP-2 destaquen els 9 quilòmetres d'aturades a Barberà de la Conca i també hi ha 12 quilòmetres de retencions a la C-16, a l'altura de Cercs. A la C-32 hi ha aturades en diferents punts i destaquen els 7 quilòmetres d'Alella. 8 quilòmetres més de retencions a la C-35 a Vidreres i 5 quilòmetres a la C-65, a Llagostera.
Les carreteres de Girona i la Costa Brava mantenen una elevada intensitat de trànsit a causa de l'operació retorn dels desplaçaments de cap de setmana. La C-35 acumula 8 quilòmetres de cua entre Vidreres i Caldes de Malavella en direcció a l'AP-7, mentre que la C-65 presenta diversos trams amb circulació lenta entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro per un accident que ha obligat a tallar un carril. També es registren congestions a la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro i a la GI-600 entre Tordera i Blanes.
A la C-17, a Malla, hi ha aturades en sentit Barcelona a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. I també hi ha un carril tallat a la C-32, de Gavà a Viladecans, en sentit Barcelona per un accident.
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