El 72% de dones amb osteoporosi no rep teràpia després d’una fractura
El sistema sanitari registra gairebé mil lesions al dia derivades d’aquesta afectació, però falla en la detecció de la malaltia i en la prevenció després del primer senyal d’alarma. La llacuna no és només a Espanya, sinó a tot Europa.
Patricia Martín
L’osteoporosi és una malaltia silenciosa associada a la vellesa que afebleix els ossos. No fa mal ni avisa fins que provoca una fractura que interromp la vida de qui la pateix durant mesos. Es calcula que afecta una de cada quatre dones de més de 65 anys –el grup d’edat amb més incidència–. Les fractures per fragilitat, la seva principal conseqüència, són la quarta malaltia crònica de més impacte perquè provoquen dependència i mortalitat, a més de baixes laborals i despesa sanitària. Malgrat això, la resposta del sistema és deficient, atès que gairebé no es promou la prevenció, la detecció es fa tard i falla la resposta després de la primera alarma.
De fet, després de la primera fractura per fragilitat –no causada per un accident–, els pacients són cinc vegades més propensos a patir una nova lesió en un termini de dos anys. No obstant, es calcula que el 72% de les dones de més de 50 anys afectades no reben seguiment ni tractament per enfortir els seus ossos després del primer avís.
Aquesta llacuna en l’abordatge de la malaltia no és exclusiva d’Espanya, sinó que s’observa a tot Europa. "Això reflecteix la poca importància que fins ara s’ha concedit a aquesta malaltia i posa de manifest la urgència de prioritzar l’assistència postfractura en el procés d’envelliment, abans que els costos es descontrolin", afirma l’informe Ossos trencats. Vides trencades, elaborat per la Fundació Internacional d’Osteoporosi (IOF).
Les xifres parlen soles: es calcula que anualment es produeixen unes 333.000 fractures per fragilitat, és a dir, 912 al dia, que provoquen una despesa de prop de 4.200 milions d’euros en hospitalitzacions, tractaments i estades en residències, fet que implica el 3,8% del pressupost sanitari total. La càrrega per al sistema és similar a la que produeix la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i supera la dels ictus. Els estudis apunten que continuarà creixent en el futur a causa del procés d’envelliment.
Fractura de maluc
Alhora, les fractures per fragilitat tenen una gran repercussió en el pacient i en la societat. Per exemple, la fractura de maluc, que, afortunadament, no és la més freqüent, però sí la més greu, provoca una gran dependència: un any després, el 40% dels malalts no poden caminar per si sols i el 80% pateixen limitacions en la seva vida diària, com conduir o anar a comprar.
Així, la pèrdua d’independència i mobilitat, si es prolonga, provoca problemes físics, emocionals i econòmics per als pacients i els seus familiars, ja que pot ser necessari recórrer a residències o a ajuda especialitzada, sobretot en els grups d’edat més avançada. A més, estudis en persones amb osteoporosi indiquen que el dolor després de la fractura, la por de tornar a caure, la pèrdua d’autonomia i la reducció de la vida social, amb el consegüent impacte emocional, són els àmbits més afectats.
A banda d’això, l’osteoporosi també té costos per al sistema productiu, ja que el 20% de les fractures es produeixen durant els anys previs a la jubilació. Per això, el 2017 van provocar un total de 355.306 dies de baixa. S’hi han d’afegir les hores extra no remunerades que solen haver de fer els familiars i cuidadors per ajudar els qui pateixen una fractura per debilitat.
En aquest context, el problema del sistema sanitari no és la falta d’eines i tractaments, sinó que es promou molt poc la prevenció –la principal eina és la prescripció d’exercici físic– i falla l’engranatge, atès que hi ha guies clíniques, proves diagnòstiques i tractaments eficaços, però el circuit té esquerdes. "En osteoporosi hi ha infradiagnòstic, infratractament i infracompliment terapèutic", resumeix Carmen Gómez Vaquero, investigadora principal de l’estudi OsteoSER i reumatòloga de l’Hospital de Bellvitge.
Més dones
L’estudi OsteoSER, pioner a Espanya, ha estimat que el 54% dels més grans de 50 anys tenen osteopènia, disminució de la densitat mineral òssia, i un 11% pateix osteoporosi, tot i que de manera molt més freqüent en dones: un 18% davant un 2,6%, percentatges que augmenten amb l’edat. Així mateix, ha calculat la prevalença de la fractura per fragilitat en la població de més de 40 anys, que és del 6,7% i arriba al 12,4% en dones de més de 65 anys.
Les guies clíniques recomanen fer una densitometria (prova que mesura la densitat mineral òssia) a les dones de més de 65 anys per detectar la malaltia a temps, però no es fan de manera generalitzada perquè l’osteoporosi no alarma tant com el càncer i, per tant, cap comunitat autònoma ha donat ordres que se citin totes les afectades. "O tens un metge de capçalera molt interessat en el tema, que ho prescriu, o les densitometries no es fan perquè no hi ha un protocol", indica Gómez Vaquero. Hi ha medicaments que poden aconseguir que la densitat mineral òssia augmenti un 23% al cap de tres anys.
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