L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
Cada vegada més ciutadans deixen enrere l’aigua embotellada i aposten per hàbits més sostenibles
La societat està canviant la manera de consumir, també quan es tracta d’un gest tan senzill com beure aigua. En un context marcat pel canvi climàtic, la sequera i la pressió sobre els recursos naturals, cada vegada més persones són conscients que les petites decisions del dia a dia poden tenir un gran impacte ambiental.
Un dels canvis més clars és el consum d’aigua de l’aixeta. Allò que durant anys moltes famílies substituïen per aigua embotellada ara torna a guanyar protagonisme. Beure aigua de l’aixeta evita la fabricació d’envasos de plàstic, redueix els residus, disminueix les emissions vinculades al transport de l’aigua embotellada i ajuda a fer un ús més eficient dels recursos.
El baròmetre confirma el canvi d’hàbits
Segons el IX Baròmetre de Conductes Sostenibles d’Aqualia, elaborat entre desembre del 2025 i maig del 2026 a través del Sosteniblómetro, el 67% dels ciutadans ja prefereix consumir aigua de l’aixeta en lloc d’aigua embotellada.
La tendència no només es veu a casa. També creix fora de l’àmbit domèstic: el 69% dels ciutadans demana aigua de l’aixeta quan dina o sopa en un restaurant. Aquesta dada suposa un augment important respecte a l’anterior consulta, quan ho feia el 54,5% dels participants.
Aquest canvi mostra una transformació silenciosa però profunda: la sostenibilitat ja no depèn només de grans polítiques o inversions, sinó també de milions de petits hàbits quotidians.
Més consciència ambiental a casa
El baròmetre també recull altres dades que confirmen que els ciutadans estan incorporant conductes més responsables. El 100% de les persones consultades afirma que revisa periòdicament que les aixetes de casa no perdin aigua i també assegura fer un ús responsable d’aquest recurs quan s’allotja en un hotel.
A més, el 93% evita llençar tovalloletes al vàter, una pràctica que causa greus problemes a les xarxes de sanejament i depuració. També destaca que el 92% posa el rentaplats només quan és ple, reduint així el consum d’aigua i energia.
Més enllà de l’aigua, l’estudi apunta que el 100% dels enquestats eixuga la roba a l’aire lliure en lloc d’utilitzar l’assecadora. Tres de cada quatre persones, és a dir, el 75%, comparteixen vehicle per anar a la feina, i el 72% ja ha substituït les bombetes halògenes per sistemes LED o de baix consum.
Encara hi ha marge de millora
Tot i les bones dades, el baròmetre també assenyala hàbits que encara poden millorar. Només el 50% dels enquestats rep les factures en format digital, una mesura senzilla que permet reduir el consum de paper i recursos associats a la impressió i distribució.
Un altre punt pendent és l’aprofitament de l’aigua freda de la dutxa abans que surti calenta. Només el 37% assegura tenir un recipient preparat per reutilitzar aquesta aigua en tasques com el reg o la neteja.
També hi ha un hàbit que encara es manté en moltes llars: el 31% reconeix que esbandeix els plats abans de posar-los al rentaplats, una pràctica innecessària en molts aparells moderns i que suposa un consum extra d’aigua.
Les províncies més sostenibles
L’estudi d’Aqualia també analitza les diferències territorials. En aquesta edició, Conca lidera el rànquing nacional de conductes sostenibles, seguida de Madrid, Salamanca i A Corunya. Després hi apareixen Astúries i Almeria, que completen el grup de províncies amb millors resultats en sostenibilitat ciutadana.
Recomanacions sostenibles per reduir l’impacte ambiental
Per continuar avançant cap a un model més responsable, hi ha petits gestos que poden marcar la diferència:
- Beure aigua de l’aixeta en lloc d’aigua embotellada sempre que sigui possible.
- Revisar que les aixetes no perdin aigua.
- No llençar tovalloletes ni altres residus al vàter.
- Encendre el rentaplats només quan estigui ple.
- Reutilitzar l’aigua freda de la dutxa per regar o netejar.
- Evitar esbandir els plats abans de posar-los al rentaplats.
- Demanar factures en format digital.
- Substituir les bombetes antigues per llums LED.
- Eixugar la roba a l’aire lliure sempre que es pugui.
- Compartir vehicle o apostar pel transport públic quan sigui possible.
La conclusió és clara: cada got d’aigua de l’aixeta evita residus, redueix emissions i ajuda a protegir el planeta. En plena crisi climàtica, els petits gestos ja no són detalls sense importància: són part de la solució.
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