Andreina Seijas: "La gestió nocturna serà una part fonamental de la visió de BCN a llarg termini"
EL PERIÓDICO i Barcelona Global entrevisten professionals estrangers que han triat la capital catalana per viure
B. G.
Andreina Seijas, 41 anys. Nascuda a Maracaibo (Veneçuela) i criada a Caracas, va arribar per primera vegada a Barcelona el 2021 i, després d’una breu etapa a París, va tornar per quedar-se el desembre del 2024. Especialitzada en governança nocturna –un camp emergent d’estudi i planificació urbana–, va fundar Night Tank el 2020 després de culminar el seu doctorat a la Harvard Graduate School of Design. Des de la seva consultora internacional assessora governs i empreses sobre com gestionar estratègicament la vida urbana durant la nit. També ha impartit cursos sobre planificació urbana i polítiques nocturnes a Sciences Po, University College London i a l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC).
¿Per què vas escollir Barcelona?
Barcelona va ser la ciutat que em va obrir les portes en un moment decisiu. Després d’acabar el meu doctorat en plena pandèmia, Jordi Hereu em va oferir incorporar-me a la consultora estratègica que va cofundar després de ser alcalde de Barcelona. Aquesta oportunitat em va portar a mudar-me a la ciutat i a conèixer de primera mà un model de transformació urbana que fins aleshores tan sols havia estudiat en llibres.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Hi ha alguna cosa de Barcelona que se sent com casa. D’una banda, la combinació del mar i de la muntanya amb què vaig créixer a Veneçuela; d’altra banda, la gran qualitat de vida que ofereix la ciutat. Barcelona viu cap enfora: als carrers, terrasses i platges. Aquesta relació tan natural amb l’espai públic, lligada al seu caràcter mediterrani, em sembla fascinant. És a més una ciutat creativa, dinàmica i amb una actitud lliure i despreocupada que connecta molt amb mi.
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
Barcelona ha sigut durant dècades un referent internacional de transformació urbana. Des dels Jocs Olímpics del 92 fins a grans congressos i esdeveniments, ha sabut reinventar-se i projectar-se al món. El repte ara és traslladar aquesta mateixa capacitat transformadora als desafiaments quotidians dels residents. Per a això, és fonamental una visió a llarg termini que protegeixi el comerç local, faciliti l’accés a l’habitatge i asseguri que el desenvolupament urbà i turístic beneficiï també els qui sostenen la ciutat cada dia.
¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?
M’agradaria ser part de la construcció d’aquesta visió: una Barcelona que continuï sent oberta, creativa i internacional, però que al mateix temps cuidi i preservi allò que la fa veritablement única. Perquè una ciutat forta no és la que es tanca per protegir-se, sinó la que sap integrar noves idees, persones i oportunitats sense perdre la seva essència. També crec que la gestió nocturna formarà part d’aquesta visió de futur. Milers de persones treballen, es desplacen i viuen la ciutat de nit i, a mesura que augmentin les temperatures, l’espai públic nocturn tindrà un paper cada vegada més rellevant com a refugi climàtic, espai de convivència i motor d’activitat cultural i econòmica.
¿Quina sents que és la teva ciutat? ¿Què és el que més trobes a faltar de Caracas?
Caracas sempre serà la meva ciutat. Allà vaig créixer i vaig aprendre el valor de contribuir al col·lectiu, especialment durant els últims anys abans d’emigrar, quan vaig treballar en una alcaldia. Trobo a faltar aquella etapa de la meva vida i la sensació de formar part activa de la construcció de la meva comunitat, especialment, en moments tan difícils com els que viu Veneçuela després dels terratrèmols del 24 de juny. No obstant, avui Barcelona és on estic construint casa meva i és el lloc des d’on espero poder continuar aportant.
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