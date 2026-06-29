Estudi de la Fundació Equitat.org
L’escola catalana no aconsegueix remuntar: l’anuari 2026 de l’educació a Catalunya confirma un rendiment global «mediocre»
La taxa de graduació a l’ESO ha caigut del 93% al 87% entre els cursos 2019-2020 i 2023-2024, i l’abandonament escolar prematur (AEP), que s’havia reduït significativament, s’ha estancat entorn del 13,5% el 2025
Entre el 2015 i el 2022, les proves internacionals PISA reflecteixen una caiguda d’entre 30 i 40 punts en comprensió lectora, matemàtiques i ciències, cosa que equival a la pèrdua de gairebé un curs escolar
Miquel Àngel Alegre, sociòleg: «No pot ser que els recursos que reben les escoles per la seva complexitat depenguin d’ajudes volàtils»
Helena López
Una setmana després d’acabar un curs 25-26 marcat pel malestar docent provocat per una situació «totalment insostenible», la Fundació Equitat.org [abans anomenada Bofill] ha presentat aquest dilluns l’Anuari de l’Educació a Catalunya 2026, dirigit per Miquel Àngel Alegre i Francesc Pedró –i elaborat per una cinquantena de professionals–, que confirma amb infinitat de dades la radiografia alarmant del sistema educatiu català que fa mesos que fan els docents als carrers. Les dades revelen una fase de cronificació de les desigualtats i de mals resultats acadèmics que situen el país en un «punt crític». Situació que, a ulls de la fundació impulsora de l’anuari, exigeix «un replantejament profund» de les polítiques educatives per garantir el dret a les oportunitats vitals de tot l’alumnat. L’informe constata, a més, que la tendència positiva als indicadors de trajectòria formativa – d’aprovats de l’ESO i d’abandonament escolar prematur – s’ha estancat o ha entrat en retrocés.
L’anuari ordena i analitza dades ja conegudes, com que entre 2015 i 2022, les proves internacionals PISA [que avaluen nens i nenes de 15 anys] reflecteixen una caiguda d’entre 30 i 40 punts en comprensió lectora, matemàtiques i ciències, cosa que equival a la pèrdua de gairebé un curs escolar. O que el percentatge d’alumnes amb nivells baixos de competència ha augmentat en més de 10 punts.
El percentatge d’alumnes amb nivells baixos de competència ha augmentat en més de 10 punts
Aquesta degradació també s’observa en les etapes inicials: en les proves PIRLS i TIMSS de quart de primària, la comprensió lectora va passar de 522 a 507 punts entre el 2016 i el 2021. Els indicadors de progrés juvenil segueixen aquesta estela negativa: la taxa de graduació a l’ESO ha caigut del 93% al 87 % entre els cursos 2019-2020 i 2023-2024. Així mateix, l ’abandonament escolar prematur (AEP), que s’havia reduït significativament, s’ha estancat entorn del 13,5% el 2025.
La desigualtat social com a eix de la crisi
Més enllà dels mals resultats globals, els autors de l’informe – dades en mà – tenen clar que l’origen social continua sent el principal determinant de l’èxit educatiu a Catalunya. «Qui ets i on vens té un pes molt més gran en la trajectòria educativa Catalunya que en altres països», remarca Mònica Nadal, directora d’investigació d’Equitat.org. La bretxa entre els alumnes de famílies amb més i menys renda és equivalent a tres cursos de desnivell en els resultats de PISA, una magnitud superior a la mitjana de l’ OCDE. Quant a l’AEP, mentre que entre els joves més rics és gairebé insignificant (3,8%), entre el quartil de menor renda es dispara fins al 25,3 %.
L’origen social continua sent el principal determinant de l’èxit educatiu a Catalunya
Els autors destaquen que la vulnerabilitat educativa s’ha tornat «sistèmica» a causa de tres factors clau. El primer, l’increment de la vulnerabilitat detectada: l’alumnat amb necessitats educatives per raons socioeconòmiques (NESE B) s’ha duplicat en tres anys, passant de 155.726 a 304.736 estudiants, cosa que representa el 32,1% del total en les etapes obligatòries. En segon lloc, per les bretxes en el temps no escolar. Hi ha una exclusió persistent dels sectors vulnerables en les activitats extraescolars. El 2024, els nens de classe alta dedicaven el doble de temps a aquestes activitats que els de classe baixa. I, finalment, els autors de l’anuari destaquen la segregació escolar persistent. Malgrat els pactes vigents, la segregació socioeconòmica es manté inalterada; gairebé el 40% de l’alumnat pobre es troba en centres segregats a primària.
Nadal insisteix en la urgència d ’una primària «més robusta», perquè cap nen acabi sisè de primària sense les competències instrumentals bàsiques per poder seguir els seus estudis amb èxit.
Recursos insuficients
Davant aquesta situació, tot i que el pressupost del Departament va créixer un 33% entre el 2020 i el 2025i va arribar als 7.926 milions d’euros, la inversió continua sent insuficient per cobrir l’explosió de necessitats. Catalunya dedica el 3,8% del seu PIB a educació (2024),una xifra llunyana al 4,5% de la mitjana espanyola i al 6% que marca la mateixa Llei d’Educació de Catalunya. «La nostra xifra actual d’inversió està encara està per sota d’on estàvem fa 15 anys», recorda Pedró.
A ulls de l’investigador, la desproporció és «evident»: mentre que l’alumnat total va disminuir un 5,5% des del 2019, el volum d’alumnes amb necessitats específiques va créixer un 130 %. Això es tradueix en ràtios que no milloren substancialment: a l’ESO, la ràtio d’alumnes per aula el 2024-25 és superior a la de fa 15 anys (28,6 davant 27,5).
Va Pedró en posa exemples. A Catalunya hi ha 888 alumnes NESE B (amb necessitats educatives especials per motius socioeconòmics) per educador social.
Polítiques públiques sota examen
L’informe també analitza les respostes polítiques actuals, assenyalant llums i ombres. El Marco per a la millora de la llengua i les matemàtiques (2025-2028), tot i que aposta per l’equitat, només dedica el 0,2% del pressupost total del Departament a mesures específiques d’aquest tipus. D’altra banda, eines com el PMOE-PROA + pateixen inestabilitat financera i excessiva càrrega administrativa.
La fundació planteja implementar un model de finançament per fórmula que distribueixi recursos segons les necessitats reals de cada centre
Com a contrapunt positiu, destaquen l’impuls de la formació professional (FP),amb un augment de 12.400 places en l’últim curs, i el desplegament de les « motxilles econòmiques»,que garanteixen la gratuïtat de materials i sortides per a 189.000 alumnes vulnerables.
17 propostes per a un canvi estructural
Per sortir d’aquest estancament, l’Anuari proposa «un gir cap a l ’equitat estructural» basat en diversos eixos. El primer, un recolzament directe a l’aprenentatge: Ampliar la «motxilla econòmica» per finançar dues o tres hores a la setmana d’acompanyament educatiu i incloure una «motxilla extraescolar» de 300 euros anuals per a activitats fora del centre. El segon, implementar un model de finançament per fórmula que distribueixi recursos segons les necessitats reals de cada centre. També proposen convertir les zones Educatives en infraestructures de governança col·laborativa amb capacitat d’assignar recursos territorialment.
Els autors de l’informe recomanen també crear 8.000 noves places d’ FP bàsica per retenir l’alumnat que no gradua a l’ESO i dissenyar una política pròpia de beques que cobreixi tots els joves en situació de pobresa, amb imports de fins a 4.000 euros anuals.
Finalment, el document presentat aquest dilluns remarca la necessitat d’ institucionalitzar l’ avaluació de les polítiques educatives, fent preceptiva la rendició de comptes en tots els programes que superin els 500.000 euros de pressupost.
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