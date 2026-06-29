«Una oportunitat»
Creix el negoci de llogar una piscina privada per hores: ingressos de fins a 5.000 euros per temporada
Cocopool, que ja compta a la seva plataforma amb més de 200 piscines a Barcelona, detecta un augment de la demanda per la calor i l’«auge de l’oci de proximitat»
José Vicente Rodríguez
El lloguer de piscines privades per hores torna a posicionar-se aquest estiu com una de les fórmules d’oci amb més creixement a España, segons afirma la plataforma ‘Cocopool’, especialitzada en aquest model de negoci. «En un context marcat per l’augment de les temperatures, la reducció de les vacances llargues i la cerca de plans més propers, cada vegada més propietaris estan convertint les seves piscines en una font d’ingressos recurrent durant els mesos d’estiu», apunta aquesta companyia.
Segons les dades de ‘Cocopool’, plataforma que opera des del 2022, la demanda «ha tornat a créixer de manera sostinguda en l’arrencada de la temporada 2026, consolidant una tendència que ja s’estava observant en anys anteriors». Actualment, la plataforma compta amb més de 200 piscines disponibles a Barcelona.
El 2025, més de 35.000 usuaris van utilitzar la plataforma per llogar piscines privades a España, i la companyia preveu superar àmpliament aquesta xifra aquest estiu, amb una oferta que «continua expandint-se».
«D’un cost a una oportunitat econòmica»
«El lloguer de piscines ja no és una cosa puntual o anecdòtica. S’està convertint en un hàbit de consum vinculat a l’oci de proximitat i a una nova manera de gaudir de l’estiu», ha comentat aquest dijous el CEO de Cocopool, Gerard Xalabardé.
Mantenir una piscina privada suposa un cost mitjà d’entre 2.000 i 3.000 euros anuals, incloent-hi neteja, productes químics, aigua i manteniment general. Durant anys, aquesta despesa ha estat assumida com a part del cost de l’habitatge, sense retorn econòmic directe.
L’empresa afirma que, per als propietaris de piscines a Málaga, «el que abans era un cost de manteniment s’ha transformat en una oportunitat econòmica». Actualment, segons les dades ofertes per aquesta empresa, els ingressos mitjans per llogar una piscina a través de plataformes com Cocopool ronden els 5.000 euros de mitjana per temporada, tot i que en ubicacions amb alta demanda, com grans ciutats o zones costaneres, poden superar els 20.000 euros en només tres mesos.
«La plataforma permet als amfitrions fixar les seves pròpies condicions: preu, horaris, normes d’ús i nombre de persones. El model, a més, incorpora sistemes de pagament segurs, cobertura davant d’accidents i assistència, fet que ha contribuït a reduir les barreres d’entrada i professionalitzar el sector», detalla Cocopool.
Molts propietaris descobreixen que, a més de rendible, és una experiència gratificant. No només estan generant ingressos, sinó donant vida a un espai que passava gran part de l’estiu buit», sosté Xalabardé.
L’auge de l’oci privat i la proximitat impulsa el lloguer de piscines
Segons ‘Cocopool’, el creixement del lloguer de piscines s’emmarca en una «transformació més àmplia» dels hàbits d’oci. «Davant les piscines públiques, platges o espais concorreguts, els usuaris busquen cada vegada més alternatives privades, flexibles i personalitzables. A Málaga, els usos més habituals inclouen celebracions familiars, reunions amb amics o petits esdeveniments, en un entorn més controlat i exclusiu», detalla.
La companyia afegeix que, a diferència d’altres opcions, el lloguer d’una piscina privada ofereix exclusivitat, privacitat i la possibilitat d’adaptar l’espai a cada ocasió. «És com tenir una casa amb jardí i piscina durant unes hores. Els usuaris valoren cada vegada més poder controlar l’entorn, evitar aglomeracions i dissenyar el seu propi pla», expliquen des de Cocopool.
La calor impulsa la demanda de piscina
Les previsions apunten a un nou estiu marcat per temperatures elevades, cosa que previsiblement tornarà a impulsar la demanda d’aquest tipus d’espais. Tot i això, des de Cocopool insisteixen que el creixement del model no respon únicament a la calor.
«Hi ha un canvi estructural en la manera de consumir oci. Menys viatges llargs, més plans espontanis i més valor en el que és proper. La piscina privada encaixa perfectament en aquest nou estil de vida», apunta Xalabardé.
España, quart país amb més piscines
España compta amb més d’1,3 milions de piscines privades, cosa que la situa com el quart país amb més nombre d’aquest tipus d’instal·lacions a escala mundial. Cada any es construeixen prop de 30.000 piscines noves.
«En aquest context, el lloguer de piscines privades per hores torna a posicionar-se com una de les fórmules amb més creixement, transformant aquest actiu en una font d’ingressos per a milers de propietaris», conclou Cocopool.
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»
- Necrològiques del 28 de juny de 2026