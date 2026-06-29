Decathlon reforça la seva presència a Catalunya amb una nova botiga a Puigcerdà
El nou establiment, que s'inaugura aquest divendres, ofereix una selecció d'esports entre els quals destaquen els de muntanya, els aquàtics, el 'running', el 'fitness', la nutrició i la cura personal, així com el pàdel i els accessoris de ciclisme
Decathlon obrirà les portes del seu nou establiment a Puigcerdà divendres vinent, 3 de juliol, a les 11.00 hores. La nova botiga de la marca mundial multiesportiva estarà situada al carrer Cadí, 5, una de les zones més cèntriques del municipi, amb l'objectiu d'acostar encara més l'esport a totes les persones que el viuen en el seu dia a dia. Puigcerdà, capital de la comarca de la Cerdanya, es converteix així en la seu del primer Decathlon ubicat en ple Pirineu.
Amb motiu de la inauguració del Decathlon City Puigcerdà, la companyia ha preparat una activació amb una ruleta mòbil que recorrerà els voltants de l'establiment i permetrà als assistents aconseguir premis bescanviables a la botiga durant el cap de setmana d'obertura. L'activitat tindrà lloc divendres 3 de juliol de 17.00 a 19.00 hores i dissabte 4 de juliol d'11.00 a 13.00 hores. A més, els 100 primers clients registrats rebran un obsequi.
Entre les disciplines esportives més destacades del nou establiment hi ha els esports de muntanya, els esports aquàtics, el 'running', el 'fitness', la nutrició i la cura personal, així com el pàdel i els accessoris de ciclisme. L'espai també posa a disposició dels clients tot el catàleg en línia de Decathlon, el servei de recollida de comandes Clica i Recull i els serveis circulars de la companyia.
Durant els mesos de juliol, agost, desembre i gener, l'horari d'obertura serà de dilluns a dissabte, de 9.30 a 21.00 hores, i els diumenges, de 9.30 a 18.00 hores. La resta de l'any, Decathlon City Puigcerdà mantindrà el mateix horari, amb l'excepció dels dilluns, dia en què romandrà tancat.
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»
- Necrològiques del 28 de juny de 2026