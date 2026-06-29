El Meteocat activa l'avís per calor nocturna al litoral i pluges al Ripollès i la Garrotxa
El Gironès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva tindran temperatures nocturnes elevades les nits de dimarts i dimecres
La calor no afluixa a les comarques gironines. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís per calor nocturna al Gironès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva entre dimarts a les 02:00 i dimecres a les 08:00. Tot i que l'onada de calor ja ha quedat enrere, les temperatures no acaben de normalitzar-se i les nits continuen sent especialment càlides.
Aquest dilluns ja s'han registrat temperatures nocturnes al voltant dels 25°C a l'Alt Empordà. Cabanes ha viscut una nit tòrrida amb una mínima de 25,9°C. Roses no ha baixat dels 24,5°C i Portbou dels 24°C.
Per altra banda també s'ha activat l'alerta per intensitat de pluja al Ripollès i la Garrotxa des de dilluns a les 14:00 fins a dimarts a les 20:00. En aquest cas, el llindar que marca la situació de perill és la possibilitat que caiguin més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Les pluges també podrien arribat a punts interiors de la Selva.
Això no implica necessàriament un episodi de pluja generalitzada, sinó la possibilitat de xàfecs locals i sobtats, especialment a les zones de muntanya i de l’interior, que poden descarregar amb força en poca estona.
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