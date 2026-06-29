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Investigació oberta

Els Mossos busquen dos sospitosos per tocaments a menors en una casa de colònies de Palamós

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Una patrulla dels Mossos d'Esquadra

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra / europa press

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Europa Press

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones sospitoses de tocaments a dues adolescents, totes dues menors d’edat, després de colar-se en una casa de colònies de Palamós (Girona) la matinada d’aquest dissabte.

Segons ha avançat El País i han confirmat a Europa Press fonts de la policia catalana, els presumptes agressors sexuals van entrar al recinte cap a les 06.00 del matí i van accedir a una habitació on dormia un grup de nenes.

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La investigació continua oberta i de moment no hi ha detinguts.

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