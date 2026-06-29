Investigació oberta
Els Mossos busquen dos sospitosos per tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós
Ingressen a la presó els pares d’un nadó de tres mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell
El Periódico
Els Mossos d’Esquadra investiguen uns tocaments a una menor en una casa de colònies de Palamós. Els fets, avançats per ‘El País’, van tenir lloc el 27 de juny, cap a les sis de la matinada, en unes instal·lacions on se celebraven unes colònies d’estiu.
Dos menors eren a l’habitació quan dos joves van entrar i es va produir l’agressió sexual, segons confirmen en Diari de Girona des del cos policial. Un d’ells hauria fet tocaments a una de les noies per sobre de la roba.
L’altra menor va ajudar la víctima a l’assabentar-se de la presència dels nois i va començar a cridar, cosa que va provocar que els dos joves marxessin de l’habitació. Arran dels crits, es va poder alertar de la situació i els presumptes autors van abandonar el lloc.
Els Mossos de la comissaria de la Bisbal d’Empordà mantenen una investigació oberta per identificar els dos joves i aclarir les circumstàncies dels fets. El cas s’investiga com un presumpte delicte d’agressió sexual.
Els fets es van produir a la matinada, mentre les menors dormien a l’habitació de la casa de colònies de la Fosca de Palamós. La investigació haurà de determinar com van accedir els dos joves a les instal·lacions i el motiu i si tenien cap vinculació amb el grup que estava allotjat.
Tot i que inicialment El País ha informat que els tocaments haurien afectat dos menors, des dels Mossos precisen que la investigació oberta fa referència a una sola víctima i que només existeix una denúncia presentada.
Segons recull el mateix diari, diverses famílies dels menors que participaven en les colònies han criticat la gestió posterior dels fets i asseguren que, en un primer moment, se’ls va parlar d’un «incident» per l’entrada d’uns joves a les instal·lacions. Els pares també qüestionen, segons el mateix diari, que no hagués monitor despert vigilant les habitacions en el moment dels fets.
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»
- Necrològiques del 28 de juny de 2026