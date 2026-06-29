A la presó els pares d’un nadó mort acusats de maltractament
Salut afirma que l’origen de la mort van ser unes presumptes sacsejades mortals, però no es descarta que el nen tingués lesions més antigues a les costelles.
Beatriz Pérez
Un nadó de tres mesos va morir divendres a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental) a conseqüència d’uns presumptes maltractaments per part dels seus pares, segons van confirmar fonts de la Conselleria de Salut. Els progenitors van ingressar ahir a la presó. També van ser detinguts altres familiars per la "possible vinculació" als fets. Segons Salut, l’origen de la mort del menor van ser unes "sacsejades mortals". La investigació està en marxa i no es descarta que el petit tingués lesions més antigues a les costelles.
Com va avançar la periodista Anna Punsí i va poder confirmar aquest diari, el succés es va produir el 24 de juny, dia de Sant Joan. Els sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van estar practicant al menor maniobres de reanimació durant 45 minuts. Van aconseguir estabilitzar-lo mínimament i el van traslladar al Parc Taulí. Allà, els sanitaris van activar immediatament el protocol de protecció a la infància al veure signes compatibles amb els maltractaments. Finalment, el petit va morir dos dies després, el divendres 26 de juny, a les vuit del matí. Els pares del menor feia dos mesos que s’havien traslladat a Sabadell, procedents de Saragossa.
La magistrada titular de la plaça 3 de la secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Sabadell va acordar ahir la presó provisional, comunicada i sense fiança per als progenitors del nadó per maltractament habitual amb resultat de mort. Durant la seva declaració, només van contestar a algunes preguntes dels seus advocats.
Seguiment del cas
Fonts de Salut asseguren que la conselleria farà un "seguiment" del cas. Així, la inspecció sanitària del departament durà a terme les actuacions d’ofici necessàries en aquests casos, que consisteixen en la verificació del funcionament dels procediments i a garantir la qualitat i seguretat en l’atenció als nens.
Quant a la investigació en marxa per part dels Mossos d’Esquadra, la Conselleria de Salut està "col·laborant" amb les "autoritats competents" i actuant "amb la màxima transparència", garantint a més la "confidencialitat" de les dades clíniques.
El del Parc Taulí és el segon cas de presumpte maltractament infantil en un nadó que es produeix a Catalunya i que transcendeix en els últims mesos. El 18 de març, l’Hospital Vall d’Hebron va activar el protocol de maltractament al detectar un presumpte cas d’abús físic i sexual a un nadó de sis setmanes per part dels seus progenitors. Per aquests fets, el pare es troba en presó preventiva des del 20 de març i la mare, en llibertat provisional. El nadó està amb una família d’acollida.
El cas d’aquest menor de la Vall d’Hebron va ser paradigmàtic perquè el nen havia visitat fins a tres hospitals i un CAP els 15 dies abans que l’hospital alertés els Mossos. Segons els investigadors, aquest menor ja presentava lesions "evolutives", és a dir, que venien de lluny, i tot i que el nen tenia blaus per tot el cos, inclosa la zona genital, i fissures anals, els metges que el van visitar no hi van veure indicis de violència. Per no haver actuat a temps, Salut va obrir un expedient a l’Hospital Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d’Hebron, així com al CAP Roger de Flor.
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