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Aquest és el Tsunami, el border collie que ha rescatat desenes de persones a Veneçuela

Hi ha milers d’herois a la zona afectada pels terratrèmols a Veneçuela, per descomptat, però el Tsunami, aquest veterà border collie, és un d’ells, amb una història dura, ja que ell també va ser rescatat al ser víctima d’abandonament i desnutrició.

El Tsunami, el border collie que ajuda a rescatar supervivents a Veneçuela.

El Tsunami, el border collie que ajuda a rescatar supervivents a Veneçuela. / EL PERIÓDICO

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Emilio Pérez de Rozas

BARCELONA

El volen jubilar. Té vuit anys i, ara, a Veneçuela, l’estan mimant més que mai. I, quan dic mimant, és que, enmig del caos tremend en què es troba immersa la zona que s’ha vist afectada pels dos terratrèmols de dimecres passat, 24 de juny, ell, el Tsunami, un preciós border collie, un dels gossos de moda en aquests moments a tot el món, treballa molt durament, en silenci, sobretot en silenci, utilitzant l’experiència dels seus vuit anys, per descobrir persones ocultes, enterrades vives, entre la runa d’edificis, mansions, cases i tota mena de construccions.

Els moviments tel·lúrics que van afectar aquesta part de Veneçuela han sigut considerats pel Servei Geològic dels EUA com «els més violents registrats mai» a Veneçuela. Els morts continuen augmentant i n’hi ha milers i milers de desapareguts, es parla ja de prop de 60.000. I Tsunami forma part de diversos equips que treballen en la catàstrofe, removent la runa, tones i tones de pedres, ciment, material i cases destruïdes. L’objectiu és salvar vides.

I Tsunami les compta per desenes malgrat la seva avançada edat. Per això el mimen tant els veterinaris de la zona, igual com clar, que altres savis i ensinistrats gossos i perres rescatistes, traslladats a la zona per equips d’especialistes procedents de Los Angeles i Virginia.

Tsunami té, a més, com moltíssims altres cadells del món, una vida molt particular. Repeteixo, com molts altres gossos. Tsunami va ser víctima d’abandonament, desnutrició i maltractament, fins que va ser rescatat per l ’Associació Pro Defensa de Los Angeles. I, una vegada recuperat, Tsunami va ser apadrinat i ensinistrat per a la seva nova missió per Jorge Beens, fundador del Centre de Formació d’Equips Caninos d’Intervenció en Desastres (K-SAR ECID), especialitzaten rescats.

Tsunami, que ja va viatjar a Turquia quan els devastadors sismes del 2023, recorda Frida, la gosseta que també va ser protagonista d’un munt de rescats quan el terratrèmol de Mèxic, el 2017. Frida era un llaurador retriever. Beens recorda, sí, Frida i, mentre acaricia Tsunami, Tsunami, comenta: «El nostre deure és ser l’esperança entre la runa».

Així actua Tsunami

Quan un gos entra en una zona col·lapsada s’exigeix silenci absolut, explica Alejandro Lingenti, a la web Experto Animal. Els rescatistes s’aparten de l’àrea per evitar contaminar amb olors o sorolls el treball de l’animal. El gos busca partícules oloroses procedents de persones vives que ascendeixen entre esquerdes i buits de l’edifici. Quan detecta una possible víctima realitza el denominat marcatge, normalment mitjançant lladrucs persistents o una actitud específica entrenada prèviament. Només llavors comença l’excavació manual o mecànica per part dels equips humans.

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En una entrevista concedida anteriorment per Jorge Beens, l’instructor explicava que un gos de rescat no pot considerar-se únicament una mascota. Viu amb la seva guia, manté una preparació física constant, segueix una alimentació específica i necessita entrenament durant tota la seva vida operativa. Aquesta preparació permet que, quan arriba una emergència real, tots dos funcionin pràcticament com una sola unitat.

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