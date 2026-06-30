BCN converteix la sortida del Tour en un gran espectacle televisiu
L’Ajuntament prepara una cerimònia de benvinguda, dijous, que es retransmetrà a 190 països i tindrà la Sagrada Família com a protagonista. L’espectacle combinarà esport i cultura.
Gisela Macedo
Després de la històrica inauguració i benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, el 10 de juny passat, que va suposar una enorme projecció internacional per a Barcelona, la capital catalana vol tornar a promocionar-se en àmbit mundial aprofitant el Gran Départ del Tour de França 2026. Per a això, l’Ajuntament prepara una cerimònia de benvinguda que tindrà lloc aquest dijous, 2 de juliol, es retransmetrà a 190 països i estarà protagonitzada per alguns dels monuments més coneguts de la ciutat.
Segons va informar el consistori ahir, l’esdeveniment començarà a les 18.30 hores i serà un espectacle concebut per a televisió i destinat a una audiència de milions d’espectadors. El presentaran els periodistes Jordi Basté, Elisenda Pineda i Carlos de Andrés.
Desfilada dels participants
El Grand Départ tindrà lloc aquest dissabte i serà la primera vegada que Barcelona aculli la sortida de la ronda francesa, la cursa ciclista més important del món. Amb l’eslògan Barcelona abraça el Tour, la cerimònia de dijous arrencarà amb un recorregut dels 23 equips de ciclistes des del Recinte Modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família. Així, els participants desfilaran per l’avinguda Gaudí fins a arribar a l’escenari principal, que estarà davant la façana del temple d’Antoni Gaudí. La idea, segons els organitzadors, és que aquests dos monuments modernistes, juntament amb l’arquitectura de l’Eixample, siguin una part activa "de l’escenografia i de la narrativa" d’aquesta part de l’acte.
Si bé encara no s’han revelat tots els detalls de l’espectacle, el consistori va avançar una posada en escena ambiciosa, que combinarà esport, música, dansa, teatre, circ i òpera, amb la participació de diversos artistes reconeguts en àmbit català. Entre els noms que s’han revelat figuren la cantant Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, Doctor Prats, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), el Cor de Teatre, els artistes de circ Jessica Arpin i Yldor Llach i els animadors de l’Always Drinking Marching Band. La direcció artística anirà a càrrec del dramaturg Martí Torras Mayneris.
A més, la cultura popular catalana tindrà també un paper protagonista, ja que els castells protagonitzaran un dels moments més importants de la cerimònia. Les construccions estaran a càrrec de les colles dels Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família.
Per la seva banda, el consistori va remarcar que tota la cerimònia té l’objectiu de mostrar una imatge de la ciutat que inspiri valors com la diversitat, la convivència, l’esforç i la capacitat d’acollir grans esdeveniments internacionals.
Per acollir el Tour, Barcelona i les administracions catalanes assumiran una factura de vuit milions d’euros, una inversió que, segons els seus càlculs, es compensarà amb la despesa dels visitants. En aquest sentit, el regidor d’Esports de l’Ajuntament, David Escudé, va assenyalar que el retorn econòmic de les últimes sortides de la carrera des de Bilbao i Florència va ser de "més de 100 milions d’euros". Així mateix, va defensar que Barcelona no busca "captar més turisme" amb l’esdeveniment. "Amb un recorregut tan ampli a Catalunya, el turisme es repartirà per tot arreu", va dir Escudé sobre això.
4.000 voluntaris
Igualment, les previsions municipals apunten que uns 850.000 aficionats assistiran en total a les tres jornades en què el Tour tenyirà de groc Barcelona: la presentació dels ciclistes de dijous; l’etapa inaugural de dissabte (que transcorrerà íntegrament per la ciutat); i la de diumenge, que arrencarà a Tarragona i acabarà a la capital catalana.
L’Ajuntament de Barcelona va destacar que, per ajudar en l’organització del Gran Départ, més de 4.000 persones es van presentar voluntàries per col·laborar en aquest gran esdeveniment esportiu.
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