Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

Agressió

Detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals de Balaguer

Familiars de les víctimes retenen el presumpte agressor fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer, segons ha avançat Segre i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home hauria fet tocaments a dues nenes d'uns deu anys i, en adonar-se'n, familiars de les menors li van recriminar els fets i el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que van procedir a la seva detenció. L'home va passar diumenge a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la Fiscalia.

Fonts judicials han detallat a l'ACN que el jutjat de guàrdia de Balaguer va acordar la prohibició d'aproximació i de comunicació amb les menors, i la prohibició d'entrar a les piscines municipals de la ciutat. A més, va retirar el passaport a l'investigat i li va prohibir sortir de l'estat espanyol. L'home també haurà de comparèixer periòdicament al jutjat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents