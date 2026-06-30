La família del nadó mort aportarà fotos i un testimoni per a la defensa
Guillem Sánchez
La família del nadó de tres mesos mort a Sabadell, presumptament per maltractaments, assegura creure en la innocència dels pares, en presó preventiva per maltractar-lo de manera habitual, i aportarà fotografies recents, el testimoni d’un germà que vivia amb la parella i un historial pediàtric sense incidents. "El meu fill adorava el seu fill", explica a EL PERIÓDICO la mare del progenitor i àvia del nen, que es vol mantenir en l’anonimat i que es mostra desconcertada pel calvari que han viscut: "No hem pogut plorar la mort del meu net".La família del nadó de tres mesos mort a Sabadell presumptament per maltractaments assegura creure en la innocència dels pares, en presó preventiva per maltractar-lo de forma habitual, i aportarà fotografies recents, el testimoni d’un germà que vivia amb la parella i un historial pediàtric sense incidents. "El meu fill adorava el seu fill", explica a EL PERIÓDICO la mare del progenitor i àvia del petit, que vol mantenir-se en l’anonimat i que es mostra desconcertada pel calvari que han viscut en pocs dies: "No hem pogut plorar la mort del meu net".
Segons explica la dona, els fets van succeir de la manera següent. Divendres passat, 26 de juny, a la matinada, el nadó va despertar els pares plorant de gana. Li van preparar un biberó i li van canviar el bolquer. Quan el tenien al canviador, sempre segons la seva versió, el nadó va deixar de respirar. Aquesta dona creu que va ser llavors quan el pare, mirant de reanimar-lo, potser li va causar lesions. Els pares van trucar a Emergències perquè el nadó estava en parada cardiorespiratòria. El SEM va poder reanimar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari es van practicar proves al nadó, que va acabar morint.Segons explica la dona, els fets van succeir de la següent manera. Divendres passat a la matinada, 26 de juny, el nadó va despertar els pares plorant de gana. Li van preparar un biberó i després li van canviar el bolquer. Quan el tenien al canviador, sempre segons la seva versió, el nadó va deixar de respirar. Aquesta dona creu que va ser llavors quan el pare, provant de reanimar-lo desesperadament, potser li va causar lesions al nadó, afirma. Els pares van trucar a Emergències perquè el nadó estava en parada cardiorespiratòria. El SEM va poder reanimar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari es van practicar proves al nadó, que va acabar morint divendres a la matinada.
Els metges van avisar la policia que el nadó presentava símptomes compatibles amb la possibilitat d’haver sigut sacsejat bruscament. Els Mossos van detenir els pares.Els metges van avisar la policia que el nadó presentava símptomes compatibles amb haver sigut sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares.
A l’àvia de la criatura no li entra al cap que el seu fill i la seva nora el maltractessin. "El meu fill adorava el nen", insisteix. "Ell em va jurar que mai li faria mal i jo poso la mà al foc per ell".A l’àvia de la criatura no li entra al cap que el seu fill i la seva nora el maltractessin, com ara llegeix a les notícies. "El meu fill adorava el nadó", insisteix. "Ell m’ha jurat que mai li faria mal i jo poso la mà al foc per ell", afegeix.
Per a aquesta investigació serà de gran interès conèixer els resultats de l’autòpsia que es va practicar al cos del menor. Si en l’examen forense es troben lesions de dies anteriors a la seva mort, serà difícil acreditar que els fets van passar com planteja l’àviaper a aquesta investigació resultarà de gran interès conèixer els resultats de l’autòpsia que s’ha practicat al cos del menor. Si en l’examen forense es troben lesions de dies anteriors a la seva mort, resultarà difícil acreditar que els fets van succeir com planteja l’àvia.
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»