Investigació dels Mossos
Jonathan Andic estava «bloquejat» i en «xoc» després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que se’l van trobar a Montserrat
La terapeuta de la família Andic haurà de justificar davant la jutge si s’acull al secret professional
La jutge investiga la influència de la psicòloga d’Andic en els fets i la citarà a declarar com a testimoni
J. G. Albalat
Jonathan Andic estava «afectat, en xoc i bloquejat»després de la caiguda i mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l’imperi Mango, a la muntanya de Montserrat, el 14 de desembre del 2024. Així ho ha declarat un dels excursionistes que se’l va trobar i el va ajudar després de la caiguda. Andic fill ja es trobava parlant amb el 112 quan un dels excursionistes va topar amb ell al sender de Collbató. El va acompanyar el pàrquing, al qual van tardar a arribar uns 10 minuts, a l’espera que arribessin els Bombers. Quan van arribar, l’excursionista va abandonar el lloc.
Els dos excursionistes que van atendre Jonathan Andic han declarat aquest dimarts als jutjats de Martorell, en el marc d’una investigació oberta contra ell que busca esbrinar si el pare va morir a causa d’una caiguda fortuïta o si va ser el fill qui el va empènyer. Un d’aquests excursionistes va parlar amb els serveis d’ emergències per donar-los les coordenades del lloc de la caiguda
Segonsl’excursionista, Jonathan li va explicar que «anava davant» del pare i que va escoltar, a la seva esquena, unes «pedres» que que queien. Segons aquest excursionista la ruta no és perillosa, però la zona en què va caure Isak Andic és l’únic punt «on si rellisques, caus al buit». «Entenc que és un camí en què, si perds la línia, caus i no tens on agafar-te, malgrat que no és un camí perillós», ha manifestat un dels excursionistes. Els excursionistes, que no van declarar en seu policial, van rebre la setmana passava la notificació del jutjat.
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una