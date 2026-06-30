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Investigació dels Mossos

Jonathan Andic estava «bloquejat» i en «xoc» després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que se’l van trobar a Montserrat

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Un dels excursionistes que va socórrer Jonhatan Andic, a la seva arribada als jutjats de Martorell.

Un dels excursionistes que va socórrer Jonhatan Andic, a la seva arribada als jutjats de Martorell. / Jordi Otix

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J. G. Albalat

Martorell

Jonathan Andic estava «afectat, en xoc i bloquejat»després de la caiguda i mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l’imperi Mango, a la muntanya de Montserrat, el 14 de desembre del 2024. Així ho ha declarat un dels excursionistes que se’l va trobar i el va ajudar després de la caiguda. Andic fill ja es trobava parlant amb el 112 quan un dels excursionistes va topar amb ell al sender de Collbató. El va acompanyar el pàrquing, al qual van tardar a arribar uns 10 minuts, a l’espera que arribessin els Bombers. Quan van arribar, l’excursionista va abandonar el lloc.

Els dos excursionistes que van atendre Jonathan Andic han declarat aquest dimarts als jutjats de Martorell, en el marc d’una investigació oberta contra ell que busca esbrinar si el pare va morir a causa d’una caiguda fortuïta o si va ser el fill qui el va empènyer. Un d’aquests excursionistes va parlar amb els serveis d’ emergències per donar-los les coordenades del lloc de la caiguda

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Segonsl’excursionista, Jonathan li va explicar que «anava davant» del pare i que va escoltar, a la seva esquena, unes «pedres» que que queien. Segons aquest excursionista la ruta no és perillosa, però la zona en què va caure Isak Andic és l’únic punt «on si rellisques, caus al buit». «Entenc que és un camí en què, si perds la línia, caus i no tens on agafar-te, malgrat que no és un camí perillós», ha manifestat un dels excursionistes. Els excursionistes, que no van declarar en seu policial, van rebre la setmana passava la notificació del jutjat.

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Jonathan Andic estava «bloquejat» i en «xoc» després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que se’l van trobar a Montserrat

Jonathan Andic estava «bloquejat» i en «xoc» després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que se’l van trobar a Montserrat

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