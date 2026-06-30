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L’augment de la mida dels cotxes pot eliminar 8.600 aparcaments

L’augment de la mida dels cotxes pot eliminar 8.600 aparcaments

L’augment de la mida dels cotxes pot eliminar 8.600 aparcaments / JORDI COTRINA / EPC

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Glòria Ayuso

Barcelona

Barcelona compta amb unes 90.200 places d’aparcament a la via pública, comptant la zona blava, l’àrea verda i el no regulat. No obstant, l’incessant creixement de la mida dels cotxes nous, que s’allarguen 1,2 centímetres cada any que passa, farà que la ciutat vegi disminuïdes entre 5.200 i 8.600 les places d’aquí a l’any 2040.

El càlcul l’han realitzat Transport&Environment i Clean Cities, organitzacions no governamentals que promouen una mobilitat sostenible, que indiquen que, igual com Barcelona, totes les ciutats europees perdran entre un 8,5% i un 14% de les seves places a la via pública si la mida dels cotxes continua augmentant sense control. Madrid, per la seva banda, perdria unes 41.000 places.

Malgrat que la mida de les famílies i l’ocupació dels cotxes estan disminuint, "els fabricants han deixat de produir cotxes petits per obtenir més beneficis amb els vehicles més grans", assenyalen fonts de T&E. La longitud ha passat dels 4,09 metres de mitjana l’any 2000 als 4,38 actuals, i continua creixent. L’ample, d’1,69 a 1,82 metres. Així mateix, l’altura del vehicle, i també del capó, augmenta 0,5 centímetres a l’any.

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Per a T&E, les polítiques públiques haurien d’empènyer cap a un nou redimensionament, per tornar almenys cap als 4,25 centímetres de llarg per vehicle. L’actual tendència cap a cotxes cada vegada més grans, que considera d’un risc més gran per a la seguretat de vianants, ciclistes, motociclistes i ciclomotors, podria sumar 400 morts addicionals a la via pública a tot Europa per al 2040, en comparació amb un escenari que indica que seria un "redimensionament adequat".

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