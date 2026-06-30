Quasi quatre de cada 10 joves redueixen el consum d’alcohol
Un informe de Fad alerta de la tendència juvenil a combinar alcohol amb les begudes energètiques, hàbit que es fa per "aguantar més temps de festa".
Olga Pereda
Un estudi de la Universitat Autònoma de Madrid assegura que el consum d’alcohol entre la joventut, tot i que no s’arribi a l’addicció, està associat amb dificultats de regulació emocional i dèficits cognitius. També es vincula amb canvis en l’activitat cerebral, especialment en nois.Un recent estudi de la Universitat Autònoma de Madrid assegura que el consum d’alcohol entre la joventut, tot i que no s’arribi a l’addicció, està associat amb dificultats de regulació emocional i certs dèficits cognitius. També es vincula amb canvis en l’activitat cerebral, especialment en nois.
La bona notícia és que la relació dels joves amb l’alcohol està canviant. Quasi quatre de cada 10 joves d’entre 15 i 29 anys que consumeixen o han consumit begudes alcohòliques afirmen haver-ne reduït la ingesta, mentre que dos de cada deu asseguren haver deixat de beure. En concret, el 35,6% afirma beure menys i el 17,3% assegura que el va deixar.La bona notícia és tot apunta que la relació dels joves amb l’alcohol està canviant. Gairebé quatre de cada deu joves d’entre 15 i 29 anys que consumeixen o han consumit begudes alcohòliques afirmen haver reduït la seva ingesta, mentre que dos de cada deu asseguren haver deixat de beure. En concret, el 35,6% afirma beure menys i el 17,3% assegura que l’ha deixat.
Aquestes són algunes de les dades de les investigacions presentades ahir a Madrid, durant una jornada organitzada per Fad Joventut i l’Ajuntament de Madrid, amb la col·laboració de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Els estudis analitzen els discursos juvenils entorn del no consum d’alcohol i el consum de begudes alcohòliques combinades amb begudes energètiques, a partir d’una enquesta realitzada a 1.200 joves d’entre 15 i 29 anys residents a Espanya. La meitat dels joves consumeixen aquests refrescos, que contenen elevades dosis de sucre i cafeïna. El 17% ho fa de manera habitual i el 33%, ocasionalment. A més, dos de cada 10 que prenen alcohol i aquestes combinacions reconeixen barrejar-los amb freqüència.Aquestes són algunes de les principals dades de les investigacions presentades aquest dilluns a Madrid durant una jornada organitzada per Fad Juventud i l’Ajuntament de Madrid, amb la col·laboració de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Els estudis analitzen tant els discursos juvenils entorn del no-consum d’alcohol (una enquesta realitzada només a Madrid) com el consum de begudes alcohòliques i la combinació amb les mal anomenades begudes energètiques (una enquesta realitzada a 1.200 adolescents i joves d’entre 15 i 29 anys residents a tot Espanya). La meitat dels joves consumeixen aquests refrescos, que contenen elevades dosis de sucre i cafeïna. El 17% ho fa de manera habitual i el 33% ocasionalment. A més, dos de cada deu que prenen alcohol i aquests combinats reconeixen barrejar-los amb bastanta o molta freqüència.
Les mal anomenades begudes energètiques són molt populars entre els més joves, malgrat que són una bomba. "Cada llauna de 500 mil·lilitres conté l’equivalent a tres cafès i a 15 sobres de sucre", recorda el nutricionista Julio Basulto al seu llibre Come mierda. Aquest tipus de beuratges són perillosos per la seva relació amb l’insomni, estrès, estat d’ànim depressiu i nerviosisme.Les mal anomenades begudes energètiques són molt populars entre els més joves, malgrat que són una bomba. "Cada llauna de 500 mil·lilitres conté l’equivalent a tres cafès i a 15 sobres de sucre", recorda el nutricionista Julio Basulto al seu llibre ‘Come mierda’, en el qual inclou estudis que han comprovat que aquest tipus de "brebaixos" són perillosos per la seva relació amb l’insomni, estrès, estat d’ànim depressiu i nerviosisme.
Malgrat la tendència cap a la reducció o l’abandonament, l’alcohol continua tenint una presència rellevant en la vida social de la joventut. Sis de cada 10 consumeixen begudes alcohòliques amb freqüència o ocasionalment. No beure alcohol implica, en molts casos, haver de donar explicacions. Els enquestats assenyalen que hi ha pressió per beure, especialment en contextos d’oci nocturn i festa, on el consum continua associat a la integració en el grup i la diversió.Malgrat la tendència cap a la reducció o l’abandonament, l’alcohol continua tenint una presència molt rellevant en la vida social de la joventut. Sis de cada deu consumeixen begudes alcohòliques amb freqüència o ocasionalment. No beure alcohol encara implica, en molts casos, haver de donar explicacions. Els enquestats assenyalen que existeix una pressió general per beure, especialment en contextos d’oci nocturn i festa, on el consum continua associat a la integració en el grup, la diversió i la pertinença.
Els que no beuen asseguren que han de justificar la seva decisió davant els altres. En alguns entorns, s’assumeix que la persona que no consumeix alcohol talla el rotllo o no encaixa amb el grup. Aquesta pressió pot portar alguns joves a fer concessions i beure alguna cosa per evitar sentir-se desplaçats.Els que no beuen asseguren que sovint han de justificar la seva decisió davant els altres. En alguns entorns, expliquen, s’assumeix que la persona que no consumeix alcohol "tallada el rotllo", espatlla la diversió o no encaixa amb el grup. Aquesta pressió pot portar alguns joves a fer petites concessions i beure alguna cosa per evitar sentir-se desplaçats.
La pressió s’intensifica en edats primerenques i en grups amplis, tot i que no desapareix del tot amb els anys. Els joves assenyalen que, amb l’edat, s’aguanta millor la decisió de no beure.La pressió, segons els testimonis recollits a l’informe, s’intensifica en edats primerenques i en grups amplis, tot i que no desapareix del tot amb els anys. Els joves assenyalen que, amb l’edat, s’aguanta millor i s’entén millor la decisió de no beure.
El consum d’alcohol tampoc està exempt de conseqüències. Tot i que al voltant d’un de cada tres joves afirma no haver experimentat problemes derivats de beure, entre els que sí que els han patit destaquen situacions com gastar més diners del previst, una cosa que esmenta el 20%. El 16% assegura tenir problemes de son i el 15% assenyala tristesa, apatia o falta d’ànim.El consum d’alcohol tampoc està exempt de conseqüències. Tot i que al voltant d’un de cada tres joves afirma no haver experimentat cap problema derivat de beure, entre els que sí que els han patit destaquen situacions com gastar més diners del previst, una cosa que esmenta el 20%. El 16% assegura tenir problemes de son mentre que el 15% assenyala tristesa, apatia o falta d’ànim.
"Som davant d’una joventut molt més conscient dels riscos per a la salut i per al comportament que té l’alcohol", va destacar la vicealcaldessa de Madrid, Inmaculada Sanz. La directora general de Fad Joventut, Beatriz Martín Padura, va afegir que els resultats mostren que no hi ha una única manera de relacionar-se amb l’alcohol. "Amb els que mantenen consums habituals trobem joves que han decidit reduir-los, abandonar-los o no iniciar-los. No obstant, també observem que els que s’aparten de la norma continuen percebent pressions per consumir. Aquest és un dels principals reptes que posen de manifest aquestes investigacions "Som davant una joventut molt més conscient dels riscos per a la salut i per al comportament que té l’alcohol", ha destacat la vicealcaldessa de Madrid, Inmaculada Sanz. En la mateixa línia, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha afegit que els resultats mostren que no existeix una única manera de relacionar-se amb l’alcohol. "Amb els qui mantenen consums habituals trobem joves que han decidit reduir-los, abandonar-los o no iniciar-los. No obstant, també observem que els que s’aparten de la norma continuen percebent pressions per consumir. Aquest és un dels principals reptes que posen de manifest aquestes investigacions".
El "sabor" de la barreja
Respecte a la barreja d’alcohol i begudes energètiques, els motius principals per combinar totes dues tenen a veure amb el sabor. Quasi la meitat dels que les barregen afirma que li agrada més aquesta combinació que d’altres, mentre que el 43% creu que la beguda energètica millora el sabor de l’alcohol. Alguns joves recorren a aquesta pràctica per aguantar més temps de festa (27%) o perquè creuen que potencia els efectes de l’alcohol (18%).Respecte a la barreja d’alcohol i begudes energètiques, els motius principals per combinar totes dues tenen a veure, sobretot, amb el sabor. Gairebé la meitat dels qui les barregen afirma que li agrada més aquesta combinació que altres barreges habituals, mentre que el 43% considera que la beguda energètica millora el sabor de l’alcohol. En menor mesura, alguns joves recorren a aquesta pràctica per aguantar més temps de festa (27%) o perquè creuen que potencia els efectes de l’alcohol (18%).
La paradoxa és que aquesta pràctica conviu amb una elevada percepció del risc. Tres de cada quatre joves consideren que barrejar alcohol i aquestes begudes és nociu per a la salut. Els resultats evidencien una distància entre el coneixement dels riscos i la persistència d’hàbits de consumLa paradoxa és que aquesta pràctica conviu amb una elevada percepció del risc. Tres de cada quatre joves consideren que barrejar alcohol i aquests beuratges és molt nociu per a la salut. Els resultats evidencien així una distància entre el coneixement dels riscos i la persistència de determinats hàbits de consum.
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