Migració
El Suprem proposa portar al TJUE la regularització de migrants per possible «col·lisió» amb la normativa europea
Els magistrats sotmeten al parer de les parts «si, malgrat la vigència de la directiva de retorn i la seva no transposició per l’Estat espanyol», és admissible que els que estiguin en situació irregular a Espanya no se sotmetin a una ordre de retorn
EP
El
ha plantejat a comunitats autònomes que van recórrer la regularització extraordinària de migrants impulsada pel Govern que es pronunciïn sobre la procedència de formular qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) davant el «dubte» de «si podria entrar en col·lisió» amb normativa comunitària.
A través de dues providències, recollides per Europa Press, la Sala Contenciosa Administrativa dona un termini de cinc dies a les parts perquè puguin expressar la seva opinió respecte a consultar el TJUE, després de recursos del País Valencià i Aragó.
«El règim de regularització establert en les esmentades normes addicionals del reial decret suscita el dubte de si podria entrar en col·lisió amb les normes que implementen el PMAUE», el Pacte de Migració i Asil.
Els magistrats sotmeten pel que sembla de les parts «si, malgrat la vigència de la Directiva de Retorn i la seva no transposició per l’Estat espanyol, és admissible que els que estiguin en situació irregular a Espanya no se sotmetin a una ordre de retorn, amb les excepcions particulars que la mateixa norma comunitària autoritza, sinó que se’ls reconegui un dret de residència temporal amb caràcter general i pel mer fet de l’estada irregular a Espanya».
Es tracta de dues providències que han sigut dictades per la Sala Tercera del Suprem abans de resoldre sobre les mesures cautelars sol·licitades per les comunitats autònomes indicades.
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