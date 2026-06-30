Investigació dels Mossos
La terapeuta de la família Andic declara durant tres hores com a testimoni davant la jutge
La durada de l’interrogatori fa pensar que Julia Lüderwaldt no s’ha acollit al seu secret professional
La jutge investiga la influència de la psicòloga d’Andic en els fets i la citarà a declarar com a testimoni
Jonathan Andic estava «bloquejat» i «en xoc» després de la caiguda del pare, segons els excursionistes que el van ajudar a Montserrat
J. G. Albalat
Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la familia Andic, ha declarat aquest dimarts durant quasi tres hores com a testimoni davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto Galván, que investiga la presumpta participació de Jonathan Andicen la mort del seu pare, Isak Andic, el fundador de l’imperi Mango, que va morir després de caure per un precipici a Montserrat el 14 de desembre del 2024. La durada de l’interrogatori de la terapeuta, psicòloga que no està col·legiada a Espanya, fa pensar que finalment no s’ha acollit al seu secret professional, com s’especulava fins ara.
La jutge tenia especial interès a interrogar Lüderwaldt per conèixer les males relacions entre pare i fill, així com la possible influència que aquesta terapeuta podia exercir en la família. La terapeuta portava una elegant jaqueta blanca i ulleres de sol. Després de la seva declaració, ha sortit escortada per dos Mossos d’Esquadra que l’han acompanyat fins a un taxi. Un d’ells li ha obert la porta. La seva germana, que l’ajudava en la teràpia entre Jonathan i el seu pare, també ha sigut citada a declarar i ho ha fet durant 45 minuts. La terapeuta, que ha sigut sotmesa a un detallat interrogatori per part de la fiscal Teresa Yoldi, no ha volgut parlar amb els mitjans de comunicació.
Els excursionistes
Aquest dimarts també han declarat com a testimonis davant del jutge els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic a Montserrat després de la caiguda del pare i que el van ajudar, així com la viuda d’Isak Andic, la golfista professional Estefania Knuth. Segons un dels senderistes, Jonathan estava «afectat, en xoc i bloquejat»després de la caiguda i mort del seu pare. L’Andic fill estava ja parlant amb el 112 quan aquests excursionistes van topar amb ell al sender de Collbató. Van ser ells els que van parlar amb els serveis d’emergències per donar-los les coordenades del lloc de la caiguda.
A més, un d’aquests excursionistes va acompanyar Jonathan al pàrquing «per humanitat» i van tardar a arribar a ell uns 10 minuts. Allà, Jonathan i ell van esperar que arribessin els Bombers. Quan ho van fer, aquest excursionista va abandonar el lloc, es va reunir amb el seu altre amic i va continuar la ruta.
Segonsun d’aquests excursionistes, Jonathan li va explicar que «anava davant» del seu pare i que va escoltar, a la seva esquena, unes «pedres» que que queien. La ruta no és perillosa, però la zona en què va caure Isak Andic és l’únic punt «on si rellisques, caus al buit». «Entenc que és un camí en què, si perds la línia, caus i no tens on agafar-te, malgrat que no és un camí perillós», ha manifestat un dels excursionistes. Els excursionistes, que no van declarar en el seu moment en seu policial, van rebre la setmana passada la notificació del jutjat.
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una