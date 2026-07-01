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ACCIDENTS DE TRÀNSIT

La conductora de l’autobús accidentat a Lleida feia poc que treballava a l’empresa i anava acompanyada d’un instructor

El conductor veterà és un dels ferits en l’accident

Més de 40 ferits en un accident d’autocar a Lleida, quatre d’ells en estat crític

Accident a la Rambla de Ferran, Lleida, a prop de la Seu Vella.

Accident a la Rambla de Ferran, Lleida, a prop de la Seu Vella. / ACN

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David López Frías

La conductora de l’autobús accidentat aquest dimecres al matí a Lleida feia poc temps que treballava a l’empresa, Autocars Gamón, i viatjava acompanyada per un instructor, segons han explicat diverses fonts a l’ACN.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ho ha confirmat i ha indicat que l’instructor, un conductor veterà, és un dels ferits més greus de l’accident. En total, 46 persones han resultat ferides, entre elles quatre en estat crític.

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Segons ha pogut saber l’ACN, alguns dels passatgers han explicat als serveis d’emergència que la conductora portava pocs dies al volant d’aquest autobús, que cobreix el trajecte entre Lleida i la Granja d’Escarp, i que en alguna ocasió havia sigut advertida per excés de velocitat durant la conducció.

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 07.30 hores d’aquest dijous, quan l’autobús ha xocat contra un altre vehicle de gran volum i ha col·lidit contra la façana de la Diputació i una parada d’autobús. Les primeres hipòtesis apunten a una fallada de la conductora.

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En aquesta trajectòria l’autocar ha atropellat diverses persones, algunes de les quals han resultat ferides greus. El primer balanç oficial és de quatre ferits en estat crític i set més en estat menys greu.

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