L’oposició de l’Hospitalet tomba la inversió per a la reforma del Samontà
El govern local critica el bloqueig, mentre que els grups acusen l’executiu d’"electoralisme", d’incomplir promeses i de falta de consens amb les entitats.
Àlex Rebollo
El PSC, partit que governa en solitari i en minoria a l’Hospitalet, va portar ahir al ple municipal l’aprovació de l’encàrrec de gestió que aspirava a formalitzar la primera gran aportació econòmica de l’Ajuntament al Consorci per a la Reforma de la Gran Via i el Samontà. Aquest òrgan mancomunat entre el consistori i la Generalitat ha de materialitzar els projectes de regeneració urbana que requereixen els barris del nord, els més densos d’Europa. L’executiu local buscava mobilitzar una inversió inicial de 21 milions entre el 2026 i el 2029 per "començar l’execució del Pla del Samontà".
Els partits de l’oposició –ERC-EUiA, PP, Vox i Comuns– hi van votar en contra. Van qualificar la proposta d’"electoralista" a l’incloure promeses de campanyes anteriors i van retreure la falta de negociació i consens amb les entitats i veïns dels barris afectats.El PSC, partit que governa en solitari i en minoria a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), ha portat al Ple municipal d’aquest 30 de juny l’aprovació de l’encàrrec de gestió que aspirava a formalitzar la primera gran aportació econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet al Consorci per a la Reforma de la Gran Via i el Samontà. Un òrgan mancomunat entre consistori i Generalitat per portar que ha de materialitzar els projectes de regeneració urbana i social que requereixen els barris del nord, els més densos d’Europa i uns dels més vulnerables de l’àrea de Barcelona. L’executiu local buscava mobilitzar una inversió inicial de 21 milions d’euros entre 2026 i 2029 per "començar l’execució del Pla del Samontà". Amb tot, els partits de l’oposició –ERC-EUiA, PP, Vox i Comuns– hi han votat en contra. Entre els seus arguments, han qualificat la proposta d’"electoralista" a l’incloure promeses de campanyes anteriors i han retret la falta de negociació i consens amb les entitats i veïns dels barris afectats. Després del bloqueig, l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, va reivindicar la seva proposta per als barris del nord. Un pla que aspira a invertir 350 milions d’euros en 10 anys. "Els encàrrecs que es feien al consorci són per elaborar projectes i després licitar-los. Són els temps de l’Administració", va apuntar Quirós, que va insistir que, malgrat el no de l’oposició, des del seu partit no fan "un pas enrere": "Continuarem treballant perquè els projectes arribin al consorci".Després del bloqueig, l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, ha reivindicat la seva proposta per als barris del nord, un dels seus projectes més reivindicats des que va aconseguir la vara de comandament de la segona ciutat. Un pla, ha recordat, que aspira a invertir 350 milions d’euros en 10 anys. "Els encàrrecs que es feien al consorci són per elaborar projectes i després licitar-los. Són els temps de l’Administració", ha apuntat Quirós, que ha insistit que, malgrat el no de l’oposició, des del seu partit no fan "un pas enrere": "Continuarem treballant perquè els projectes arribin al consorci. I és el que farem durant l’any vinent perquè hem de treballar per la millora i transformació de la ciutat".
Fonts socialistes han explicat que, per poder avançar i licitar alguns dels projectes del primer paquet d’inversions, buscaran finançament de la Generalitat, que reserva tres milions per al Samontà en els pressupostos que preveu aprovar ben aviat, o mobilitzar els romanents del consorci. A més, no descarten portar al ple l’encàrrec de gestió d’altres paquets de mesures per a la regeneració del Samontà, com mesures socials, ja que cada encàrrec va vinculat a "un àmbit concret" del pressupost.Fonts socialistes han explicat que, per poder tirar endavant i licitar, almenys, alguns dels projectes que s’incloïen en aquest primer paquet d’inversions buscaran que puguin impulsar-se a través de finançament de la Generalitat de Catalunya –que, per exemple, en els pressupostos que preveu aprovar ben aviat, reserva tres milions per al Samontà— o mobilitzar els romanents del consorci, tot i que aquestes qüestions encara estan en converses. A més, no descarten a tornar a portar al ple l’engarg de gestió altres paquets de mesures per a la regeneració del Samontà, com a mesures socials, ja que cada encàrrec va vinculat a "un àmbit concret" del pressupost.
Aquest primer paquet rebutjat incloïa mesures com la transformació de l’avinguda de Catalunya en un gran eix verd; la duplicació de la superfície del jardí de Los Diablos; la creació de noves "illes verdes" entorn de l’antiga fàbrica SAS, i la renovació integral del parc de la Torrassa. Els partits de l’oposició, no obstant, van retreure al govern municipal que aquests projectes ja s’havien promès anteriorment.Aquest primer paquet rebutjat en el Ple incloïa així mesures com la transformació de l’avinguda Catalunya en un gran eix verd; la duplicació de la superfície del jardí de Los Diablos; la creació de noves "illes verdes" entorn de l’antiga fàbrica SAS o la renovació integral del parc de la Torrassa. Els partits de l’oposició, no obstant, han retret al govern municipal que aquests projectes ja s’havien promès anteriorment i que ara es tornen a anunciar a menys d’un any de les municipals.
"Ni són noves, ni responen a cap estratègia definida i treballada. És una simple suma d’incompliments que ara tornen a vendre com a nous", va dir el portaveu d’ERC-EUiA, Jaume Graells. En una línia similar es van manifestar Sonia Esplugas, del PP; Francisco González, de Vox, i Manuel Domínguez, dels Comuns. Els diferents partits van acusar així el PSC d’iniciar la seva "particular precampanya electoral"."Ni són noves, ni responen a cap estratègia definida i treballada. És una simple suma d’incompliments que ara tornen a vendre com a nous", ha dit el portaveu d’ERC-EUiA, Jaume Graells. En una línia similar s’han manifestat Sonia Esplugas, del PP; Francisco González, de Vox; i Manuel Domínguez, dels Comuns. Els diferents partits han acusat així el PSC d’iniciar la seva "particular precampanya electoral".
Ple dividit
La mateixa crítica va fer el PSC als partits de l’oposició. El regidor de govern José Antonio Alcaide va insistir que aquest encàrrec "no era una declaració d’intencions". "El Samontà necessita decisions i no excuses. Qui hi voti en contra haurà d’explicar per què prefereix retardar actuacions. Queda bastant clar qui està en campanya electoral", va insistir. La mateixa crítica ha fet el PSC als partits de l’oposició. El regidor de govern José Antonio Alcaide ha insistit que aquest encàrrec "no era una declaració d’intencions" i que posava a disposició del consorci 21 milions d’euros de les arques municipals perquè el consorci comencés a promoure projectes. "El Samontà necessita decisions i no excuses. Qui voti en contra haurà d’explicar per què prefereix retardar actuacions. Queda bastant clar qui està en campanya electoral", ha insistit Alcaide.
La votació del ple va permetre evidenciar la divisió, cosa que ja va quedar clara el desembre passat després que l’alcalde Quirós s’hagués de sotmetre a una qüestió de confiança per poder aprovar el pressupost municipal del 2026. La portaveu del PP ho va explicitar en la seva intervenció: "Ho han portat a l’esquena de tothom, sols. Doncs s’han quedat sols".En qualsevol cas, la votació del Ple ha permès evidenciar la divisió entre el govern i la resta de grups de l’hemicicle, una cosa que, de fet, ja va quedar clar el mes de desembre passat després que l’alcalde Quirós hagués de sotmetre’s a una qüestió de confiança per poder aprovar el pressupost municipal d’aquest any 2026. La portaveu del PP ho ha explicitat en la seva intervenció: "L’han portat a l’esquena de tot el món, sols. Doncs s’han quedat sols".
El portaveu dels Comuns va insistir que moltes de les mesures són promeses que venen de l’època de Núria Marín com a alcaldessa i va retreure que no s’hagin tingut en compte les entitats.
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