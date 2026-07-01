El mapa de trens el 2040
El full de ruta del futur ferroviari a Catalunya preveu canvis pràcticament en totes les línies del sistema català i l’estrena de l’R9, l’R18, l’R19, l’RL5 i l’R88. L’objectiu és arribar al milió de viatges diaris, davant els 455.000 que es registren actualment.
Pau Lizana Manuel
Segons el Pla de Serveis Ferroviaris de Catalunya 2030-2040, gairebé totes les línies de Rodalies i Regionals patiran un canvi perquè no hi hagi cap estació de Catalunya que estigui més d’una hora sense rebre algun tren. Les següents són algunes de les modificacions més destacades.
R1 i R2.
Està previst que la línia R1 s’allargui fins a Cerdanyola-Universitat entre el 2027 i el 2028. Abans, s’hauran d’acabar les obres de soterrament a Sant Feliu de Llobregat. L’R2 canviarà d’horaris entre el 2027 i el 2028. S’estrenaran llavors els serveis semidirectes del Vallès, des de Sant Andreu fins a Granollers Centre. En hora punta, els trens de l’R2 seguiran el seu camí fins a Cerdanyola Universitat.
R3 i R33 a la Cerdanya.
L’R3 passarà a ser un servei únicament de Rodalies. Els trens aniran de Martorell a la Garriga o de l’Hospitalet de Llobregat a Torelló. El recorregut fins a la Cerdanya es podrà completar amb l’R33, una nova línia de Regionals.
R4 i R-Aeroport.
L’R4 canviarà la seva capçalera intermèdia de Martorell fins a Vilafranca del Penedès. Tots els trens arribaran fins a Manresa i alguns aniran fins a Sant Vicenç de Calders. A partir del 2040, el seu servei serà complementari al de l’R-Aeroport al Vallès. La línia operada per Ferrocarrils (FGC) començarà a circular a principis de l’any que ve entre la T1 i Sant Andreu.
‘EIX orbital’: R8, R88 i R9.
L’eix orbital del Vallès començarà a reforçar-se el 2030, quan l’R8 compti amb un tren cada hora. A més, allargarà el seu recorregut i arribarà fins a Vilafranca del Penedès. Aquell any, es posarà en marxa l’R88, que unirà Reus i Tarragona amb Girona passant per Vilafranca, Martorell i Granollers, esquivant Barcelona. Serà la línia orbital de facto mentre s’acaba de configurar l’R9. El Pla de Serveis sols preveu per a aquesta línia que funcioni entre Terrassa i Granollers el 2040.
RG1, R11 i R18 a Girona.
Les Rodalies de Girona hauran d’esperar fins al 2035 per veure canvis significatius. L’RG1 canviarà les seves destinacions i arribarà a Blanes o a Sant Celoni. L’R11 allargarà el seu recorregut fins a l’estació d’Aeroport T1. L’R18 serà una nova línia que pretén unir Girona amb Perpinyà passant per Portbou a partir del 2040.
R13 i R14.
Bona part dels trens de l’R13 acabaran el 2040 a Montcada Bifurcació i no a Estació de França com fins ara. L’R13 oferirà també serveis semidirectes fins a Lleida, mentre que l’R14 es planteja ara com una línia entre Tarragona i Lleida amb parada a totes les estacions.
Rodalies de tarragona.
L’R17 desapareix en favor de l’RT2, que s’allargarà fins a Vilanova i la Geltrú. L’R19 es planteja com una nova línia que uneixi Tarragona amb Castelló a partir del 2040.
Rodalies de lleida.
La novetat més destacada és la creació de l’RL5, una línia que unirà Lleida, Montsó i Saragossa.
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