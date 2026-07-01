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Previsions astrològiques per Roser Bona del 3 al 9 de juliol de 2026

Descobreix que t'espera durant la primera setmana de juliol

El teu horòscop setmanal

El teu horòscop setmanal / freepik

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Roser Bona / AMIC

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Vols acabar coses que tens a mitges, però la impaciència et pot trair. Encetes un temps per gaudir dels plaers de la vida. Si tens fills, passeu bons moments plegats.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Podries haver de posar diners en un projecte laboral o en una emprenedoria. Tendència a recordar amb certa malenconia i a pensar que en el passat tot era millor que ara.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Tens idees per al teu futur, però sembla que encara no pots moure fitxa tal com t’agradaria. Contactes amb amics o familiars perquè sents la necessitat de comunicar-te.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Sents que tens el control o que recuperes el teu poder. Possible tensió verbal amb una persona d’autoritat o més gran que tu. Trobes estones per a la diversió i el relax.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Amb Júpiter al teu signe, hi ha una inclinació a cercar la llibertat i a redefinir la filosofia de vida. Podries fer amistat amb una persona vinculada al sector laboral.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): S’activa el teu costat menys pragmàtic, el teu vessant espiritual i més sensible. T’agradaria recuperar el contacte amb antigues amistats i les cerques per la xarxa.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Finalment, comences a veure la llum al fons del túnel i t’animes a fer alguns plans de cara al futur. Podria sorgir una atracció mútua en algun viatge o desplaçament.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Inicies una etapa de més popularitat que pots aprofitar per donar-te a conèixer, sobretot professionalment. Darrerament, estàs pensant en un possible canvi de residència.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Amb Júpiter a la casa IX aprofundeixes en les teves creences. També és possible que tinguis ganes de conèixer altres indrets o, fins i tot, d’aprendre una nova llengua.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Si esperes una resolució judicial o algun tipus d’aprovació, sembla favorable, però no està exempta de tensió. En general, és un temps per prendre’t la vida amb calma.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Pots estar pendent de moltes coses i tenir oblits. Si un assumpte sentimental t’ha preocupat darrerament, el vas deixant enrere i recuperes la tranquil·litat habitual.

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-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): T’alliberes d’un assumpte que has arrossegat durant el darrer any. Júpiter en trànsit per la casa VI col·labora positivament i pots veure millores en el sector laboral.

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Previsions astrològiques per Roser Bona del 3 al 9 de juliol de 2026

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