Registra't i rep descomptes exclusius de les marques favorites: així pots estalviar en les compres
Rebre descomptes exclusius, promocions digitals i ofertes personalitzades ja és una manera còmoda d'estalviar i descobrir oportunitats a prop de casa. Amb Oférica, els usuaris es poden registrar per rebre ofertes rellevants i els negocis connectar directament amb clients interessats.
Víctor Pérez per a Ofèrica
Estalviar ja no depèn només d'esperar les rebaixes, recórrer diversos establiments o revisar desenes de webs abans de comprar. Cada vegada més usuaris volen rebre informació útil, personalitzada i propera, sense haver de buscar-la una vegada i una altra. La mecànica és senzilla: registrar-se en promocions digitals per rebre al correu electrònic ofertes rellevants de marques, botigues i negocis favorits.
Oférica facilita aquest punt de trobada entre consumidors que busquen estalviar i negocis que necessiten connectar de manera directa amb els seus clients
Aquesta manera de comprar també està canviant la manera com els negocis es relacionen amb els seus clients. Per a una botiga local, una franquícia, una marca o un retailer, cada persona que es registra per rebre informació comercial no és només un contacte més. És una oportunitat de construir una relació directa, comunicar campanyes futures i activar possibles vendes sense dependre sempre de tercers.
¿Com rebre descomptes exclusius?
Les promocions digitals simplifiquen l’accés a ofertes. Enfront dels missatges dispersos en xarxes socials, webs, anuncis o publicacions puntuals, l'usuari pot registrar-se per rebre comunicacions de les seves marques i botigues favorites. Així accedeix de manera més còmoda a descomptes exclusius, campanyes especials i promocions relacionades amb els seus interessos.
Cada registre es pot convertir en una futura venda i en una relació directa amb el client
La clau és la rellevància. A un consumidor no li interessa qualsevol oferta, sinó aquella que pot aprofitar de debò: per proximitat, per categoria, per necessitat o per moment de compra. En aquest punt, Oférica ajuda a apropar promocions digitals, descomptes a la ciutat i oportunitats de compra que poden ser útils en el dia a dia.
¿Per què ajuden a estalviar en compres habituals?
Estalviar no sempre vol dir comprar menys. Moltes vegades vol dir comprar millor, comparar abans de decidir i aprofitar oportunitats que potser haurien passat desapercebudes. Les promocions digitals permeten anticipar-se a la compra i descobrir descomptes abans d'anar a una botiga física o entrar a una web.
La millor oferta és la que arriba quan l'usuari realment la pot aprofitar
Això resulta especialment útil en compres recurrents, com ara alimentació, productes per a la llar, moda, tecnologia, lleure, serveis o campanyes de temporada. Si el consumidor rep una promoció adaptada als seus interessos, pot organitzar millor la seva compra, valorar si compensa aprofitar-la i decidir amb més informació. Una promoció adaptada als interessos de l’usuari ajuda a decidir millor.
També guanya comoditat. En lloc d'invertir temps buscant ofertes en diferents pàgines, xarxes socials o newsletters aïllades, pot accedir a oportunitats comercials de forma més ordenada. Per a famílies, compradors habituals i usuaris interessats en el comerç local, aquesta lògica té un valor clar: menys temps buscant i més possibilitats de trobar descomptes que encaixin amb el dia a dia.
Ofertes locals: per què la ciutat importa
No totes les promocions tenen el mateix valor per a tots els usuaris. Una oferta pot ser atractiva, però perdre interès si no està disponible a prop, si no correspon a la ciutat del consumidor o no s'adapta als seus hàbits reals de compra. Per això les ofertes locals són cada cop més importants.
Menys temps buscant i més ofertes rellevants: aquest és l'avantatge per al consumidor
Buscar descomptes a Girona, promocions a Girona o ofertes a prop teu respon a una necessitat molt concreta: trobar oportunitats reals, properes i útils. Oférica connecta aquesta recerca amb una lògica territorial, permetent que els consumidors descobreixin promocions vinculades al seu entorn i que els negocis apareguin davant de persones interessades a comprar, comparar o estalviar a la seva zona.
Una oportunitat per als negocis locals
Per als negocis, el que proposa Oférica és molt més que una acció puntual. Darrere de cada registre hi ha una persona que ha mostrat interès per una marca, una botiga, una categoria de producte o una promoció concreta. Aquesta informació es pot convertir en un dels actius més valuosos dins del màrqueting local.
Darrere de cada registre hi ha una persona interessada i una oportunitat comercial
Captar clients ja no consisteix únicament a llançar anuncis i esperar resultats. Cada cop importa més construir una base de dades pròpia, formada per contactes reals als quals poder comunicar novetats, descomptes, campanyes de temporada o accions especials. Així, un comerç, una franquícia o un retailer no ha de començar des de zero cada cop que vol activar una promoció.
Una base de dades pròpia permet tornar a connectar amb clients interessats
Per a molts negocis locals, captar clients a internet pot semblar complex o reservat a grans empreses. Tot i això, les promocions digitals ofereixen una fórmula més senzilla: presentar una proposta atractiva, facilitar el registre de l'usuari i convertir aquest interès en una oportunitat comercial. La relació no s'acaba quan acaba la campanya; pot continuar amb noves comunicacions, avantatges i accions futures.
Oférica, quan estalviar comença per rebre l'oferta adequada
El consumidor actual vol estalviar, però també vol comoditat, rellevància i confiança. No cerca rebre qualsevol promoció, sinó aquelles que encaixen amb el que necessita, amb les marques que li interessen i amb els negocis que té a prop.
El consumidor no cerca més promocions, sinó ofertes que encaixin amb les seves necessitats reals
Per als negocis, el canvi és igual d’important. Cada registre es pot convertir en una relació directa, en una venda futura i en una base de dades pròpia amb valor estratègic. En aquest punt, Oférica actua com una eina capaç d'unir dues necessitats: usuaris que volen estalviar i empreses que volen connectar millor amb els clients.
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