La ronda convertirà Barcelona en un enorme pavelló esportiu
Jaume Collboni es congratula que la contrarellotge de la prova mostri la "ciutat de la renovació". Avui aterra Pogacar i Vingegaard ja fa dies que entrena pels voltants.
Sergi López-Egea
Ja no queda res, un sospir, primer amb la presentació d’equips als peus de la Sagrada Família (demà a partir de les 18.00 hores) i després les dues etapes, plena competició, el mallot groc ja en joc, que acabaran a les portes de l’Estadi Lluís Companys. Avui aterra Tadej Pogacar, el gran favorit, a Barcelona; Jonas Vingegaard, el seu gran oponent, ronda des del cap de setmana pels voltants de la capital catalana. I tots a jugar-se els calés des de dissabte en una contrarellotge per equips que, en paraules de l’alcalde Jaume Collboni, mostrarà la "Barcelona de la renovació".
L’entusiasme, a quatre dies de l’inici de la prova, captiva el Govern municipal de Barcelona. Collboni desitja que sigui el millor Grand Départ del Tour i superar el llistó tan alt que van deixar altres ciutats que han acollit aquest any l’inici de la carrera, com Copenhaguen el 2022. "Volem escriure una pàgina en la història del Tour", va remarcar David Escudé, regidor d’esports i màxim responsable de l’organització catalana de la ronda francesa. Pràcticament no queden places hoteleres a la ciutat. "Tot i que no hem fet el Grand Départ per atraure els turistes", va recalcar l’alcalde en una trobada informal amb periodistes. S’espera que més de 800.000 persones, entre locals i forans, segueixin el desenvolupament de l’estrena del Tour.
"Molta gent ens demana entrades per a la sortida o la meta, que no en tenim, però els diem que el Tour convertirà Barcelona en un immens pavelló esportiu", afegeix Escudé, mentre Collboni, al seu costat, assenteix amb el cap. Serà un escenari enorme, gratuït per a tothom, una pista gairebé universal en la qual també jugaran, diumenge i dilluns, les poblacions per les quals passarà la carrera. De fet, en l’aspecte més ciutadà que esportiu, la majoria de les localitats preparen activitats culturals i musicals que, de fet, duraran més que el propi i fugaç pas de la carrera.
Serà, a més, la primera vegada que dues televisions públiques, TVE i TV3, oferiran el Tour en directe; uns en castellà i els altres en català. Ningú desitja errors quan ja comença a arribar a Barcelona part de la caravana del Tour. Aquest dimecres, de fet, ja es començarà a veure el cos del Tour passejant per Barcelona, sobretot perquè al matí s’obre el Palau Sant Jordi com a acollida a persones i vehicles que inicien dissabte el pelegrinatge ciclista entre la capital catalana i París, on s’arribarà el diumenge 26 de juliol. L’inaugura Collboni.
La muntanya ciclista
Tres districtes de la ciutat acolliran la contrarellotge de dissabte, mentre que diumenge la competició es concentrarà a Montjuïc, la muntanya ciclista de la ciutat per excel·lència, punt habitual d’arribada en les visites de la Vuelta i la desapareguda Escalada de Montjuïc.
Els primers ciclistes van arribar ahir a la tarda. A poc a poc, s’anirà poblant la ciutat de visitants de molts llocs. L’organització creu que l’afició francesa esperarà principalment a l’etapa de dilluns així que el Tour es vagi acostant a la seva frontera.
Dissabte s’estan desbordant les peticions d’entrades per a la zona delimitada de la carrera, tant en meta com en arribada. A les 14.30 hores s’obrirà el gran village del Tour al Fòrum. Fins a tres ministres del Govern han confirmat ja la seva presència: Jordi Hereu (Indústria), exalcalde de Barcelona (va portar l’etapa del 2009); Arcadi España (Hisenda), un gran aficionat a aquest esport, i Ernest Urtasun com a ministre de Cultura i barceloní de naixement. El Tour ja és aquí.
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