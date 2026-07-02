Entrevista | Alfonso Bullón de Mendoza
Bullón de Mendoza: «El repte del CEU és ser fidel a la seva essència i adaptar-se als canvis»
El president del CEU destaca el creixement de la institució, defensa l'expansió territorial i acadèmica, amb una aposta especial per les Ciències de la Salut, i reivindica el paper social i catòlic d'una entitat centrada a formar «excel·lents professionals i persones». Historiador, professor i vinculat al CEU des de fa dècades, Alfonso Bullón de Mendoza entén l'educació com una realitat que va més enllà de les aules, les xifres o les titulacions. Al capdavant de l'ACdP i de la Fundació Universitària San Pablo CEU, defensa una institució que aspira a créixer mantenint la seva identitat.
Atala Martín
Pregunta: El CEU ha experimentat un gran creixement en nombre d'alumnes malgrat la incertesa econòmica i la baixa natalitat. A què atribueix aquest augment?
Al llarg dels seus prop de cent anys d'existència, el CEU, amb més de 250.000 antics alumnes, s'ha sabut forjar una sòlida reputació. A això s'hi afegeix una oferta acadèmica en constant renovació, amb la creació de nous estudis i centres universitaris, una projecció internacional creixent i una aposta per una formació integral que combina l'excel·lència acadèmica amb el desenvolupament personal. També hi han influït la proximitat amb el món professional i l'atenció personalitzada a l'alumne. A més, l'experiència no està renyida amb la innovació. Així va quedar demostrat durant la COVID-19: en menys d'una setmana, els nostres centres van començar a impartir docència en línia.
Pregunta: També heu ampliat l'oferta acadèmica, especialment en Ciències de la Salut i de la Vida. Per què considera aquests estudis estratègics?
Perquè l'envelliment de la població i la possibilitat d'epidèmies com la que hem patit recentment han posat de manifest que calia molta més gent formada en aquestes disciplines. A més, aquests estudis sempre han tingut una demanda molt elevada, limitada per la manca d'oferta. Les Ciències de la Salut i de la Vida representen un àmbit especialment adequat per desenvolupar el nostre model educatiu, en el qual integrem excel·lència acadèmica, formació humanística i vocació de servei.
Pregunta: La posada en marxa de la Universitat CEU Fernando III a Sevilla marca una fita important. Què suposa aquesta nova universitat per a Andalusia?
El CEU va crear fa ja força anys, a partir de l'Escola de Magisteri de l'Arquebisbat de Sevilla, un col·legi universitari amb la vocació d'arribar a convertir-se en universitat. Aquest projecte es va arribar a materialitzar parcialment en una iniciativa compartida amb els jesuïtes, que va donar origen a l'actual Universitat Loyola, de la qual el CEU es va desvincular. Tanmateix, una institució com la nostra, amb un model educatiu propi, prefereix disposar d'una universitat que li doni marge de maniobra abans que ser un centre adscrit a una altra universitat, encara que sigui tan prestigiosa com la Universitat de Sevilla, ja que això condiciona aspectes bàsics com ara l'oferta educativa.
Hi ha un renaixement del fet catòlic. No només augmenta l'interès dels joves per apropar-se a la religió; també els catòlics semblen començar a abandonar la passivitat dels darrers anys.
Pregunta: El CEU s'expandeix amb nous centres, com el Núñez de Balboa a Extremadura o el futur Centre Beat Lluís Belda a Mallorca.
L'expansió territorial del CEU respon a la voluntat d'apropar el seu projecte educatiu allà on existeix una necessitat real d'oferta formativa. Es tracta de cobrir mancances concretes i d'ampliar les oportunitats per als estudiants. Els nous centres s'adapten a les diferents realitats. A Mallorca, el Centre Universitari Beat Lluís Belda està especialitzat en Ciències de la Salut, vinculat a la Universitat CEU San Pablo, en un àmbit amb una elevada demanda formativa. A Extremadura, el Centre Universitari Núñez de Balboa neix com un projecte d'ensenyament a distància, una modalitat en què el CEU no tenia presència fins ara. Això amplia la seva capacitat d'arribar a nous estudiants. Aquest fet s'integra plenament amb la missió del CEU: combinar qualitat acadèmica, formació integral i vocació de servei.
Pregunta: Sou la institució educativa privada que concedeix més beques a Espanya. Quin paper hi tenen?
Són un instrument clau per garantir la igualtat d'oportunitats. Com que no tenim ànim de lucre, podem desenvolupar una àmplia política de concessió de beques perquè ningú es quedi sense estudiar amb nosaltres per motius econòmics. Amb aquest sistema, la institució facilita l'accés a l'educació a estudiants amb talent i motivació. Aquest any les nostres beques han superat els trenta milions d'euros, un increment notable respecte del curs anterior.
Pregunta: El compromís social del CEU es reflecteix en iniciatives com els Congressos de Víctimes del Terrorisme o la tasca del CEFAS.
Les fundacions del CEU engloben la major part de les obres educatives de l'Associació Catòlica de Propagandistes, creada per potenciar la presència catòlica en la vida pública. En aquest sentit, és lògic que donem suport a nombroses iniciatives socials i que comptem amb un centre de pensament destinat a reflexionar sobre el món que ens envolta i a oferir solucions pràctiques.
Pregunta: Des de l'Associació Catòlica de Propagandistes s'impulsen iniciatives com la Festa de la Resurrecció, l'Esmorzar de Pregària o els Congressos Catòlics i Vida Pública. Què aporten aquestes trobades?
És evident que hi ha un renaixement del fet catòlic, tal com ha posat de manifest la visita de Lleó XIV. No es tracta només d'un interès més gran dels joves per apropar-se a la religió, sinó també que els catòlics semblen començar a sortir de la passivitat que molts havien mostrat en els darrers temps, fent professió pública de la seva fe i no reservant-la únicament a l'àmbit privat. Els Congressos Catòlics i Vida Pública, amb prop de trenta anys d'existència, són un fòrum d'intercanvi de punts de vista dins del catolicisme, al qual han assistit al llarg d'aquests anys figures destacades com Lech Wałęsa, António Guterres o el president de Xile, José Antonio Kast.
L'Esmorzar Catòlic de Pregària, que aquest any celebrarà la seva tercera edició, és també un espai de trobada dels catòlics, mentre que la Festa de la Resurrecció és un esdeveniment obert a tothom qui vulgui celebrar amb nosaltres el fet més important de la història: la resurrecció de Crist, sense la qual, com diu sant Pau, la nostra fe no tindria sentit.
Universitat CEU San Pablo.
Amb més de nou dècades de tradició acadèmica i una clara vocació d'excel·lència, la Universitat CEU San Pablo s'ha consolidat com una de les institucions privades de referència a Espanya. Situada a Madrid, combina una formació integral basada en el rigor acadèmic, la recerca i la projecció internacional, i ofereix un entorn on el coneixement, la innovació i els valors s'uneixen per formar els professionals i els líders del futur.
Via: El Periódico
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