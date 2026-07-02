La conductora del bus accidentat a Lleida feia tres dies que era a l’empresa
La principal hipòtesi és que la dona, que anava acompanyada d’un instructor veterà, va perdre el control del bus que va impactar contra la façana de la diputació i va causar 44 ferits.
David López Frías
Un total de 44 persones van resultar ferides ahir en un accident d’autocar a la rambla de Ferran de Lleida, a l’altura del número 15, a prop de la Seu Vella. El succés va tenir lloc cap a les 07.30 hores, quan el vehicle de l’empresa Autocars Gamón, que cobria la ruta Lleida-la Granja d’Escarp, es va desviar de la seva trajectòria per causes que s’estan investigant i va col·lidir lateralment contra la façana de la Diputació de Lleida i una parada d’autobús. Feia poc temps que la conductora treballava a l’empresa, tres dies exactament segons diverses fonts, i viatjava acompanyada d’un instructor.
La Guàrdia Urbana de Lleida va obrir una investigació per mirar d’aclarir les causes de l’accident, que, d’acord amb les primeres hipòtesis, es va deure suposadament a un error humà de la conductora, que sembla que va perdre el control del vehicle per causes que ara per ara es desconeixen. La conductora, de fet, anava acompanyada d’un segon xòfer experimentat, que es troba entre els ferits més greus de l’accident, ja que a l’anar assegut a la part davantera del vehicle va rebre l’impacte de la col·lisió.
Autocars Gamón va confirmar a aquest diari que feia pocs dies que la conductora hi treballava, però no els consta que en aquest breu espai de temps hagués tingut cap tipus d’incident relacionat amb un excés de velocitat.
El cap de la regió d’emergències de Lleida dels Bombers, Joan Josep Bellostas, va explicar ahir que era "molt aviat" per saber què va poder passar i que caldrà esperar els informes dels Mossos i de la policia local. Amb tot, va assenyalar que "aparentment" semblava una pèrdua de control.
Vint-i-un dels passatgers que anaven a l’autobús continuaven ahir hospitalitzats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Quatre estaven ingressats a la unitat de cures intensives, dos crítics i dos estables dins de la gravetat. Una cinquena persona que s’havia previst que hi ingressés no ho va requerir. Tots cinc van ser operats i evolucionen favorablement.
El cas més greu és el d’una persona a qui es va haver d’amputar una cama. La resta de persones ateses al centre, amb lesions traumàtiques de diversa consideració, continuaven ingressades ahir pendents d’evolució mèdica, va informar el Departament de Salut.
Test negatiu
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana van informar que la conductora del bus sinistrat va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues, segons van fer públic ahir a la tarda. El jutjat de guàrdia de Lleida porta la investigació sobre les possibles causes de l’accident.
Els agents van examinar i van analitzar gravacions del sistema de videovigilància del lloc dels fets i van prendre declaracions als testimonis. També havien d’inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a què circulava l’autobús en el moment de l’accident. Feia poc temps que la conductora efectuava la ruta.
A l’autobús viatjaven sobretot temporers que treballaven en la campanya de recol·lecció de fruita a la comarca del Baix Segre. Del total, 29 anaven a Soses, 11 a Aitona, dos a Seròs i un a la Granja d’Escarp, parada final de trajecte.
Larrosa es va mostrar "consternat" i va dir que el d’ahir és "l’accident més greu que ha tingut lloc a Lleida". L’alcalde, que va rebre trucades del president, Salvador Illa, i de la consellera d’Interior, Núria Parlon, va agrair la feina "exemplar" dels serveis d’emergència. Va afegir que, tot i la gravetat de l’accident, les conseqüències podrien haver sigut pitjors si hagués passat més tard, quan la rambla de Ferran està més transitada. "Si s’hagués produït una mica més tard, hauria sigut fins i tot pitjor", va dir. De fet, cap vianant va resultar afectat.
Al lloc dels fets es van desplaçar efectius del SEM, dels Bombers, de la Guàrdia Urbana de Lleida, dels Mossos d’Esquadra i dels Serveis Territorials de Protecció Civil. En concret, el SEM va activar 11 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Els Bombers van mobilitzar una trentena d’efectius.
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