Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
Els Mossos i els bancs alerten de l'augment dels casos de spoofing, una tècnica que suplanta el número de la teva entitat per convèncer-te que facis tu mateix la transferència dels diners
Les ciberestafes continuen evolucionant i cada vegada són més sofisticades. Una de les que més preocupa actualment és l'anomenat spoofing telefònic, una tècnica amb què els delinqüents aconsegueixen que al mòbil aparegui el número oficial del teu banc, tot i que la trucada és completament falsa.
L'objectiu és generar confiança i convèncer la víctima que el seu compte està en perill. En qüestió de minuts, poden arribar a buidar tots els estalvis sense necessitat de robar contrasenyes ni piratejar el compte bancari.
Així funciona l'engany
Els estafadors truquen fent-se passar per treballadors del departament de seguretat del banc. El primer que sorprèn és que el telèfon que apareix a la pantalla coincideix amb el número oficial de l'entitat, gràcies a una tècnica de suplantació coneguda com a Caller ID Spoofing.
A continuació expliquen que han detectat una operació sospitosa, un intent d'accés al compte o un possible robatori de diners. Amb un discurs molt convincent i un to d'urgència, asseguren que cal actuar immediatament.
La suposada solució consisteix a traspassar els diners a un "compte segur" o validar diverses operacions perquè, teòricament, el banc pugui bloquejar el frau. En realitat, aquest compte pertany als ciberdelinqüents i és la mateixa víctima qui acaba autoritzant les transferències.
El detall que fa caure moltes víctimes
El més perillós d'aquesta estafa és que el número sembla autèntic. Moltes persones confien perquè el mòbil mostra el contacte oficial del banc, fins i tot si el tenien desat a l'agenda.
Els estafadors també aprofiten els codis SMS que envia el banc. Demanen a la víctima que els introdueixi o els faciliti amb l'excusa de cancel·lar operacions fraudulentes, quan en realitat serveixen per autoritzar les transferències.
Per aquest motiu, les entitats bancàries insisteixen que mai no demanaran per telèfon contrasenyes, codis de verificació ni que transfereixis diners a un altre compte.
Com evitar caure en el parany
Els Mossos d'Esquadra i les entitats bancàries coincideixen en les mateixes recomanacions:
- Desconfia encara que la trucada mostri el número oficial del teu banc.
- No facis mai una transferència perquè t'ho demanin per telèfon.
- No facilitis codis SMS, contrasenyes ni claus de banca electrònica.
- Si tens qualsevol dubte, penja la trucada i contacta tu mateix amb el banc a través del número oficial o de l'aplicació.
- Desconfia de qualsevol situació que exigeixi actuar amb molta urgència, ja que és una de les estratègies més habituals dels estafadors.
Què fer si ja has estat víctima?
Si has facilitat dades o has autoritzat alguna operació sospitosa, el més important és contactar immediatament amb el banc perquè pugui bloquejar el compte o les targetes.
També és recomanable canviar les claus d'accés a la banca electrònica, recopilar totes les proves possibles (captures de pantalla, SMS o registres de trucades) i presentar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra.
La millor protecció continua sent la prudència. Cap banc et demanarà mai que enviïs els teus diners a un "compte segur" ni que li facilitis codis de verificació per telèfon. Davant del dubte, la millor decisió és sempre la mateixa: penjar, comprovar i no actuar amb presses.
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