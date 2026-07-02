Els experts coincideixen sobre les herències: "Surt molt més a compte fer això"
Les donacions d'habitatges guanyen pes per ajudar els fills a accedir a un pis, però els fiscalistes recorden que, en molts casos, heretar continua sent l'opció més avantatjosa
L'accés a l'habitatge continua sent un dels principals maldecaps de moltes famílies catalanes. Els preus de compra i de lloguer es mantenen en nivells molt elevats i això ha fet que cada vegada més pares i avis decideixin avançar part del seu patrimoni als fills mitjançant una donació.
Aquesta pràctica ha anat en augment en els darrers anys, especialment per facilitar la compra del primer habitatge. Tot i això, els experts en fiscalitat i dret successori llancen un avís: donar un pis en vida no sempre és la millor opció, i en molts casos pot resultar més econòmic esperar a transmetre'l mitjançant una herència.
Les donacions, cada vegada més habituals
Cada cop són més les famílies que decideixen ajudar econòmicament els fills o cedir-los un habitatge abans de la mort dels progenitors. L'objectiu és facilitar l'emancipació o reduir l'import de la hipoteca en un moment en què comprar un pis és especialment complicat.
A Catalunya, les donacions entre pares i fills compten amb bonificacions fiscals en determinats supòsits, especialment quan els diners es destinen a adquirir el primer habitatge habitual i es compleixen els requisits establerts per la normativa tributària. Això ha contribuït a incrementar aquest tipus d'operacions.
Malgrat això, els especialistes insisteixen que les bonificacions no impliquen necessàriament un estalvi global, ja que cal tenir en compte tots els impostos que intervenen en l'operació.
Per què sovint és millor heretar?
Els advocats especialitzats recorden que la gran diferència entre una donació i una herència és la fiscalitat.
Quan es dona un habitatge en vida, el propietari pot haver de tributar a l'IRPF pel guany patrimonial generat des que va adquirir l'immoble, com si l'hagués venut. A més, en molts municipis també s'ha de pagar la plusvàlua municipal, sempre que correspongui.
En canvi, quan el mateix habitatge es transmet per herència, els hereus paguen l'Impost sobre Successions, però el difunt no tributa per aquest guany patrimonial a l'IRPF, fet que en nombrosos casos representa un estalvi considerable.
Precisament per aquest motiu molts fiscalistes resumeixen la situació amb una idea clara: "Fiscalment, sovint surt més a compte heretar que rebre una donació."
Cada cas és diferent
Ara bé, això no significa que les herències siguin sempre l'opció més avantatjosa.
Factors com el valor de l'habitatge, l'edat dels propietaris, la situació econòmica de la família, la normativa vigent o les possibles bonificacions poden fer variar completament el resultat final.
També cal tenir present que la legislació fiscal pot canviar i que les comunitats autònomes disposen de marges per establir reduccions i bonificacions diferents en impostos com el de Successions i Donacions.
Els experts recomanen assessorar-se abans de decidir
Per aquest motiu, els professionals del dret i de la fiscalitat recomanen estudiar cada cas de manera individualitzada abans de prendre una decisió.
Fer números abans de formalitzar una donació pot evitar haver de pagar més impostos dels necessaris i permet escollir la fórmula més beneficiosa tant per als pares com per als futurs hereus.
En definitiva, tot i que les donacions s'han convertit en una eina molt utilitzada per ajudar els fills a comprar un habitatge, els especialistes coincideixen que no sempre són la millor alternativa. En molts casos, esperar al moment de l'herència pot comportar un estalvi fiscal important i simplificar la transmissió del patrimoni familiar.
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