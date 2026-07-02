SINISTRES DE TRÀNSIT
Investiguen si la conductora de l’autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l’esquivar la branca d’un arbre
Una de les persones ferides en el sinistre ha patit l’amputació d’una cama
La conductora va donar negatiu en el control d’alcohol i drogues
David López Frías
L’accident d’autocar esdevingut a Lleida dimecres al matí i que va deixar 44 persones ferides, «el més greu que ha viscut la ciutat» segons el mateix alcalde Félix Larrosa, va poder haver-se produït per un error a l’hora d’accelerar.
Segons ha confirmat a ‘Segre’ la Guardia Urbana de Lleida, que s’ha fet càrrec de la investigació, es treballa amb la hipòtesi que la conductora va accelerar per error a l’intentar recuperar el control del vehicle.
El primer a apuntar-ho en una compareixença pública ha estat el cap de la Regió d’Emergèncias de Lleida, Juanjo Bellostas, que ha atribuït l’accident a «una aparent pèrdua de control» per part de la conductora.
Branca d’arbre
La hipòtesi apunta que la dona, de 36 anys i que feia menys d’una setmana que treballava per a aquesta empresa, pot ser que s’espantés a l’intentar esquivar la branca d’un arbre. Va accelerar per error, va intentar recuperar el control del vehicle, però es va estavellar contra la façana de la Diputació, a la rambla de Ferran.
L’últim balanç dels ferits que ha fet Salut és el següent: nou persones continuen hospitalitzades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Quatre d’elles romanen ingressades a la Unitat de Cures Intensives (uci): dos en estat crític i dos d’estables dins de la gravetat. Les altres cinc continuen ingressades a planta i el seu estat és estable.
El cas més greu és el d’una persona a qui se li ha hagut d’amputar una cama en l’accident. La resta de persones ateses al centre, amb lesions traumàtiques de diversa consideració, segueixen ingressades pendents d’evolució mèdica, ha informat el Departament de Salut.
Negatiu en drogues
Roberto Santaeufemia, cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, ha indicat que no avançaran detalls de la investigació «perquè encara és molt aviat», més enllà de confirmar que la conductora «ha donat negatiu en les proves d’alcohol i drogues».
Santaeufemia ha afegit que «s’està analitzant el tacògraf i les càmeres» i, sobre el terreny, ens hem entrevistat amb ferits, testimonis i la conductora per completar l’atestat. La policia local ilerdenca compta en la investigació amb l’ajuda de Mossos d’Esquadra. Salut, per la seva banda, continuarà actualitzant les dades dels ferits.
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