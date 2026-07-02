Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rebaixes d'estiuMarxants DevesaGasolineresRodaliesMikaAccident autobús LleidaMundial futbol
instagramlinkedin

Mor una jove de 17 anys després de ser atropellada per un camió a l'AP-7

Illa cuestiona ahora que haya sido positiva la gratuidad de los peajes de la AP-7: "Quizá nos equivocamos"

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

L'AP-7, en una foto d'arxiu.

L'AP-7, en una foto d'arxiu. / Marc Martí / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a l'AP-7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari s'ha registrat al punt quilomètric 172,6 de l'autopista en sentit sud/Tarragona i els Mossos han rebut l'avís a les 00.10 h. Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de dues rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. El conductor del camió ha resultat il·lès.

Arran del sinistre, s’han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i 6 unitats i el suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, l’AP-7 ha estat tallada en sentit sud/Tarragona fins a tres quarts d’una de la matinada i s’ha mantingut un carril restringit fins a les 05.00 h.

Notícies relacionades

Amb aquesta víctima, són 71 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 30 de les quals motoristes, d'acord amb les dades provisionals de Trànsit.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents