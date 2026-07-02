La terapeuta dels Andic va tractar amb ells el cost del casament del primogènit
La parella del fundador de Mango va declarar davant la jutge que quan Jonathan li va trucar després de caure el seu pare el va apressar a avisar Emergències.
J. G. Albalat
La terapeuta Julia Lüderwaldt va tractar amb Isak i Jonathan Andic les discussions que pare i fill tenien pel cost del casament del primogènit amb Paula Nata. La jutge de Martorell que instrueix el cas considera que l’"obsessió" pels diners de Jonathan Andic és una de les possibles motivacions del presumpte homicidi del seu pare.
Els conflictes econòmics constituïen un dels fronts de la teràpia que Lüderwaldt va fer als Andic. I entre aquests fronts, hi apareix l’assumpte del casament. Mentre que el fundador de Mango oferia una alta quantitat al seu fill per cobrir les despeses de la cerimònia, Jonathan no hi estava d’acord, segons informacions a les quals ha pogut accedir aquest diari. La parella es va casar el setembre de l0any 2024, tres mesos abans de la mort de l’empresari, en una cerimònia civil íntima.
El del casament no és l’únic assumpte econòmic que enfrontava pare i fill. Un altre dels motius que apunten els investigadors sobre aquestes discrepàncies és la constitució d’una fundació per gestionar el patrimoni d’Isak Andic després de la seva mort, cosa que suposava un canvi de testament. I un tercer motiu és la petició del primogènit de rebre "l’herència en vida", segons recull la jutge en la seva interlocutòria.
Per la seva banda, Estefanía Knuth, la parella d’Isak Andic, va declarar davant la jutge dimarts que "va animar" Isak Andic a passejar amb el seu fill aquell 14 de desembre del 2024 per Montserrat per acostar actituds i parlar de la seva relació. El magnat de la moda va morir aquell dia al caure per un barranc d’uns 100 metres mentre caminava amb el seu fill, que està sent investigat per presumpte homicidi.
La primera trucada que va fer Jonathan va ser a Knuth, segons va relatar ella mateixa davant la magistrada. Després de desplomar-se l’empresari pel barranc, Jonathan va trucar primer a la parella del seu pare. Ella, que era en un aparcament pròxim, li va dir: "Truca a Emergències".
Knuth va ser interrogada dimarts com a testimoni durant dues hores i quart. Va ser ella precisament la que va explicar en la seva declaració davant els Mossos la mala relació que durant un temps va mantenir Isak Andic amb el seu primogènit, tot i que aquesta circumstància ha quedat posteriorment acreditada en els missatges creuats entre pare i fill i en els remesos a la terapeuta que tractava la família, segons fonts de la investigació. En la seva compareixença, va reconèixer que l’empresari volia canviar el testament i crear una fundació, i que això "ho canviava tot".
Bona relació
En la seva declaració, no obstant, la parella d’Isak Andic va precisar que la relació entre el pare i el fill "tenia pics", però que en el moment del sinistre era bona, cosa que aclaria els dubtes sobre alguna intencionalitat, sempre segons les fonts consultades. En aquest sentit, la jutge va acordar, després de l’interrogatori, que es fes una còpia del mòbil de Knuth per analitzar-lo i per indagar sobre el que va passar el 14 de desembre.
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