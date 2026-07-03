Un 25% dels universitaris van menys a classe des que utilitzen IA
Olga Pereda
¿Està relacionada la intel·ligència artificial (IA) amb l’absentisme a la universitat? És una de les preguntes plantejades en una nova investigació de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD). La resposta és afirmativa per a més d’un de cada quatre estudiants.¿Està relacionada la IA amb l’absentisme a la universitat? Aquesta és una de les preguntes plantejades en una nova investigació de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD). La resposta és afirmativa per a més d’un de cada quatre estudiants. Publicat ahir, l’informe Ús i percepció de la IA en l’entorn universitari revela que més de la meitat de l’alumnat (54%) reconeix haver faltat a classes voluntàriament durant l’últim mes. Els motius principals que addueixen són l’escassa rellevància del contingut, la falta de motivació i els llargs desplaçaments al campus. Dels estudiants que utilitzen les eines d’IA en el seu dia a dia universitari (la immensa majoria), el 60% afirmen que la tecnologia d’última generació no ha afectat la seva assistència a classe. No obstant, un 27% reconeix que, des que la utilitza, hi assisteix amb menor freqüència. Aquest absentisme causat per la IA es deu al fet que els joves prioritzen les classes més pràctiques i participatives i al fet que la tecnologia els ajuda a estudiar de manera més autònoma. Els resultats es van obtenir a partir d’una enquesta a 800 estudiants universitaris de tot Espanya d’entre 18 i 25 anys.
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