Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Regularització GironaVol Girona-PalmaPiscina VidreresTour de FrançaXalet Sant NarcísPressupostos GeneralitatMundial futbol
instagramlinkedin

Foc forestal

L’incendi de la Bisbal hauria començat per uns treballs mecànics

Els Agents Rurals situen provisionalment la superfície afectada en unes 30 hectàrees de conreu

La Bisbal d'Empordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers

La Bisbal d'Empordà incendi forestal GI-660 a tocar les Gavarres Bombers / Bombers / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

La Bisbal D'Empordà

L’incendi de la Bisbal d’Empordà afecta unes 30 hectàrees de conreu, tot i que l’evolució cap a l’entorn forestal de les Gavarres pot fer variar aquesta xifra. Les primeres investigacions apunten que l’origen de l’incendi estaria relacionat amb uns treballs mecànics, tot i que el cos ara no concreta quina eina s’hauria utilitzat ni confirma -com havia publicitat- si es tracta d’una radial o d’un altre tipus de maquinària.

Sobre el terreny, els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb un ampli dispositiu per frenar l’avanç del foc, empès pel vent. Les ratxes estan generant molts focus secundaris, fet que complica les tasques d’extinció i obliga els equips a actuar simultàniament sobre l’incendi principal i els nous punts de foc.

Subscriu-te per seguir llegint

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents