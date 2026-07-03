Foc forestal
L’incendi de la Bisbal hauria començat per uns treballs mecànics
Els Agents Rurals situen provisionalment la superfície afectada en unes 30 hectàrees de conreu
Eva Batlle
L’incendi de la Bisbal d’Empordà afecta unes 30 hectàrees de conreu, tot i que l’evolució cap a l’entorn forestal de les Gavarres pot fer variar aquesta xifra. Les primeres investigacions apunten que l’origen de l’incendi estaria relacionat amb uns treballs mecànics, tot i que el cos ara no concreta quina eina s’hauria utilitzat ni confirma -com havia publicitat- si es tracta d’una radial o d’un altre tipus de maquinària.
Sobre el terreny, els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb un ampli dispositiu per frenar l’avanç del foc, empès pel vent. Les ratxes estan generant molts focus secundaris, fet que complica les tasques d’extinció i obliga els equips a actuar simultàniament sobre l’incendi principal i els nous punts de foc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això
- L'explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- Protesta diària a Girona: un veí reclama mobles del seu pis cedit fa més d'un any
- Dos ferits, un de greu, en esfondrar-se una terrassa a la Bisbal d’Empordà
- El primer vol de Girona a Palma de Mallorca surt amb un 59% de les places ocupades
- Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona