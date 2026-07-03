Mesura polèmica
L’Institut Sants de Barcelona perd la seva biblioteca escolar un mes després d’inaugurar-la per acollir un grup addicional de 1r d’ESO
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) defensa que aquesta serà una ubicació provisional, fins que acabin les obres de condicionament de l’aula definitiva, encara en fase de redacció
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Helena López
Menys d’un mes després d’inaugurar la seva flamant biblioteca, batejada com El far de Sants , la comunitat educativa de l’InstitutSants de Barcelona rebia atònita la notícia que n’havien de prescindir. Tancar-la. El centre necessitava aquest espai –estrenat aquest mateix mes de juny– per acollir l’aula del grup addicional de 1r d’ESO que el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha assignat al centre el curs vinent. «Tancar una biblioteca escolar per fer una aula és un pas enrere inadmissible. Quan més necessitem fomentar la lectura, el pensament crític i l’accés al coneixement, eliminar-les és una decisió que envia un missatge pèssim: que la biblioteca escolar és prescindible», publicava a X pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), demanant al consorci que faci marxa enrere «de forma immediata» i garanteixi la continuïtat de la seva biblioteca escolar, una cosa que, ara com ara, no sembla estar en els seus plans.
Fonts del consorci defensen que «d’acord amb la direcció del centre», aquest nou grup s’ubicarà «provisionalment» a la biblioteca, fins que acabin les obres de condicionament de l’espai que serà la seva aula definitiva. «En aquests moments s’està treballant en la redacció del projecte de reforma de l’espai definitiu per al grup, obres subjectes a l’obtenció d’una llicència d’obra major, ja que s’ha d’obrir una nova finestra a la façana», apunten des del CEB, afegint que els treballs comencessin «com més aviat millor» –és a dir, no han començat–, una vegada es completin els tràmits i es disposi del permís.
Així doncs, el consorci confirma el denunciat per professors i famílies: l’institut no disposarà aquest setembre de la biblioteca en la creació de la qual feia quatre anys que hi estaven treballant, inaugurada a final d’aquest curs.
«Tot i que el centre no disposa dels espais necessaris per poder acollir el nou alumnat amb unes condicions mínimes, se’ns assigna un grup nou, però no se’ns proporcionen recursos per poder portar-lo a terme», denuncia el professorat del centre en un manifest públic. «La comissió de biblioteca ha treballat incansablement en la creació de l’espai i en els seus objectius; i l’equip de Visual i Plàstica ha elaborat un mural a la biblioteca i s’ha pintat la porta amb el seu nom, ‘El far de Sants’, el far com a llum que ens guia cap a la lectura», apunta el manifest docent.
Fonts del consorci assenyalen que les preferències d’escolarització no es coneixen fins que finalitza el període de preinscripció, per la qual cosa «no ha sigut possible actuar amb anticipació per obtenir aquests permisos i iniciar abans les obres»
«Un altre cas en què, desgraciadament, plou sobre mullat i s’evidencia la situació crítica que viuen les biblioteques escolars a Catalunya», apunten des del COBDC.
Clau per atendre la diversitat
El professorat apunta que l’espai de la biblioteca és clau per atendre la diversitat i ajudar aquells alumnes que necessiten recolzament i reforç. «Els mobles els van crear usuaris del centre de salut mental de les Corts, i també ha sigut fonamental la voluntat de gran part del claustre de realitzar activitats per confeccionar els coixins, elaborar recomanacions de llibres de coneixements i col·laborar en accions com folrar llibres, ordenar i catalogar», destaquen els docents instant la conselleria a fer marxa enrere en aquesta decisió, recordant-los que la LEC assenyala que tot centre educatiu ha de tenir una biblioteca escolar.
El comunicat dels professors afegeix que el problema dels espais també afecta els desdoblaments que algunes matèries comunes necessiten per garantir unes condicions d’aprenentatge adequades.
Fonts del CEB defensen finalment que «és important tenir en compte que les preferències d’escolarització no es coneixen fins que finalitza el període de preinscripció, per la qual cosa no ha sigut possible actuar amb anticipació per obtenir aquests permisos i iniciar abans les obres».
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