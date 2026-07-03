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MAPA | On es pot veure la primera etapa del Tour de França a Barcelona: els millors punts del recorregut, barri a barri
La primera etapa de la ronda francesa recorrerà Barcelona el 4 de juliol amb una contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres
Guia pràctica per seguir el Tour de França a Barcelona
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El Periódico
Barcelona serà el punt de partida de la 113a edició del Tour de França, en el que suposarà la tercera sortida de la història de la Grande Boucle des d’Espanya, després de les celebrades a Sant Sebastià (1992) i Bilbao (2023), i la primera de la història de la capital catalana.
La primera etapa es disputarà íntegrament a Barcelona el dissabte 4 de juliol i consistirà en una contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres. La sortida estarà situada al Fòrum i el recorregut avançarà al costat del litoral abans de passar als peus de la Sagrada Família i travessar alguns dels carrers rectes i plans de l’Eixample, on els equips rodaran a gran velocitat. El desenllaç arribarà a Montjuïc, on dues pujades consecutives fins a l ’Estadi Olímpic trencaran el ritme dels trams més ràpids i on els participants s’ho jugaran tot. Serà, previsiblement, el moment més emocionant de la jornada.
Abans de l’inici de la competició també recorrerà el circuit la tradicional caravana publicitària del Tour de França, una de les imatges més característiques de la prova. Centenars de vehicles dels patrocinadors oficials precedeixen cada etapa i converteixen el pas de la carrera en una espècie de cavalcada festiva que amenitzarà l’espera de la ciutadania.
Horaris de la primera etapa
- Sortida de la caravana publicitària del Fòrum: 15.35 hores.
- Arribada de la caravana publicitària a Montjuïc: 16.14 hores.
- Primera sortida dels equips des del Fòrum: 17.05 hores.
- Última arribada dels equips a Montjuïc: 19.16 hores.
Els millors llocs per veure el pas del Tour de França a Barcelona
Tenint en compte el recorregut, aquests són alguns dels millors punts per seguir la primera etapa del Tour de França a Barcelona, ordenats segons el pas dels ciclistes i per districtes i barris.
Sant Martí
Avinguda Litoral i García Fària
Els encreuaments que salven la ronda Litoral ofereixen una bona perspectiva per veure passar cada equip en dues ocasions: primer al costat del mar i, després, pels passejos de García Fària i Calvell. En aquest punt els corredors acabaran de sortir del Fòrum, per la qual cosa encara rodaran agrupats.
Rambla del Poblenou i carrer Josep Pla
Es tracta d’un tram d’avingudes amples que, en principi, no hauria de concentrar tant públic com altres zones del recorregut, cosa que facilitarà trobar un bon lloc per veure passar els ciclistes.
Rambla Guipúscoa i carrer Aragó (est)
Segons el llibre de ruta, els equips circularan pel costat mar de la rambla Guipúscoa. Les diferents altures del passeig central per als vianants permeten guanyar perspectiva, mentre que a Aragó la calçada s’eixampla i facilita veure arribar als corredors des de la distància.
Sagrada Família i Dreta de l’Eixample
Entorn de la basílica i passeig de Gràcia
Tot apunta que els voltants de la Sagrada Família seran un dels punts amb més concentració d’aficionats, mitjans de comunicació i turistes. No serà per a menys: el pas del Tour al costat de la basílica d’Antoni Gaudí deixarà una de les imatges més icòniques d’aquesta primera etapa.
Els que busquin una alternativa per fotografiar els ciclistes poden situar-se al passeig de Gràcia, especialment en el gir amb el carrer Aragó, on serà possible captar els corredors amb la Pedrera, la Casa Batlló i la Casa de les Punxes com a teló de fons. Això sí, també s’espera una elevada afluència de públic.
Esquerra de l’Eixample i Sants-Montjuïc
Carrers Aragó (oest) i Tarragona
Aquestes dues àmplies avingudes haurien d’oferir prou espai per seguir el pas dels equips sense les aglomeracions previstes en altres punts del recorregut.
Muntanya de Montjuïc
El tram final serà el més exigent de la jornada. Allà és on els favorits probablement intentaran esprémer les seves últimes forces per guanyar uns segons, després del treball realitzat pels seus companys a les zones més ràpides i exposades al vent.
Les dues ascensions de Montjuïc, la primera des del passeig de Santa Madrona fins a l’avinguda Miramar i la definitiva pel passeig Olímpic fins a la línia de meta, es perfilen com els millors llocs per presenciar l’esforç final dels ciclistes.
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