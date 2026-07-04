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Anul·len la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell per l’incendi de la Bisbal

Un veí de Calonge amb la casa cremada: "Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins"

Imartge d'arxiu d'una cantada d'havaneres a Calella

Imartge d'arxiu d'una cantada d'havaneres a Calella / DdG

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Redacció

Calella de Palafrugell

 L’organització de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d’emergències. Prèviament, els organitzadors ja havien advertit que la celebració de la cantada quedava condicionada en tot moment a l’evolució del foc i a les instruccions dels serveis d’emergència. Finalment, han pres la decisió i demanen a la població la màxima precaució i que segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i la resta de serveis. L’organització es posarà en contacte amb les persones que havien adquirit entrades per informar-les del procediment de retorn de l’import.

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