Cinc firmes d’arquitectura opten al Bioscope del Zoo
La mitja desena de finalistes, estudis de referència internacional, pugnaran pel nou espai de 7.000 metres quadrats i una inversió de 18 milions.
ALMA RODELGO
El Zoo de Barcelona ha seleccionat les cinc firmes d’arquitectura finalistes que competiran pel disseny i l’execució del Bioscope, el futur centre dedicat als orígens i l’evolució de la vida a la Terra, pel qual es preveu una inversió de 18 milions i una obertura prevista per al 2030. Situat al parc de la Ciutadella, el Bioscope és una de les actuacions més significatives del procés de biodiversitat, la recerca i la divulgació científica.
Els cinc finalistes són els equips conformats per b720 Arquitectura, encapçalat per Fermín Vázquez amb la participació d’Abacus, Lüchinger Meyer Partner, Éxito de Diseño i The Logical Zoo, i COMSA com a constructora associada; Pich-Aguilera Arquitectes, amb la participació de Kengo Kuma & Associates i ELECNOR com a constructora associada; Brullet de Luna i Associats, amb VESTA com a constructora associada; Enric Ruiz Geli Project, amb la participació d’Elisabeth Diller de Diller Scofidio+Renfro (DS+R), Philippe Rahm, Ralph Appelbaum i COPCISA com a constructora associada, i Miquel Mariné, amb la participació de Baukunst, i ACSA com a constructora associada.
El primer anunci del projecte el va fer l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a l’octubre i va llançar el concurs internacional d’arquitectura el desembre del mateix any. Els tràmits es van allargar fins al febrer d’aquest any, quan es van fer públiques les candidatures rebudes. Van sortir 14 firmes a competició, la majoria despatxos de Barcelona, alguns de liderats per professionals de renom a la capital catalana. També hi havia una gran empresa de l’Ibex 35, un despatx amb seu a Madrid i Lima (Perú) i un estudi a Girona.
Una vegada elegits els cinc equips finalistes del concurs internacional del Bioscope, el projecte inicia ara la fase en què els equips desenvoluparan les seves propostes arquitectòniques, museogràfiques i conceptuals, amb l’objectiu d’escollir el projecte que donarà forma a un nou equipament cridat a convertir-se en una de les principals portes d’entrada al coneixement de la biodiversitat al Zoo de Barcelona. Entre els estudis i professionals participants es troben autors d’equipaments culturals, museus, espais públics i projectes arquitectònics de referència a Europa, cosa que evidencia l’interès que el Bioscope ha despertat entre equips de primer nivell. Sense anar més lluny, el mateix Fermín Vázquez (b720) és una de les firmes de referència darrere del nou Hall Zero de la Fira de Barcelona a la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat.
Recursos museogràfics
El Bioscope ocuparà prop de 7.000 m2 , distribuïts en un edifici de tres plantes i un espai exterior integrat al recinte del Zoo de Barcelona. El recorregut combinarà recursos museogràfics, experiències immersives i instal·lacions amb animals per explicar els grans processos que han marcat l’evolució de la vida al planeta, des dels seus orígens fins als reptes actuals de conservació de la biodiversitat. Els animals que allotjarà seran espècies que formen part de projectes de conservació en els quals participa el Zoo de Barcelona o que han tingut un paper destacat en alguna etapa evolutiva de la biodiversitat. Hi haurà, per exemple, amfibis, peixos, rèptils i invertebrats.
Concebut com un espai d’aprenentatge i descobriment per a tots els públics, el nou equipament també incorporarà una dimensió de recerca i col·laboració científica, amb la voluntat d’acostar el coneixement a la ciutadania a través d’una experiència participativa i emocional. En aquest àmbit, treballarà conjuntament amb universitats, centres de recerca i altres entitats de conservació.
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