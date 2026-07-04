El consistori instal·larà un radar a la cruïlla amb més accidents
La confluència de la Gran Via amb Selva de Mar, on el 2025 es van produir 18 col·lisions, comptarà amb un sistema de sanció automàtica per castigar els vehicles que se saltin el gir obligatori.
Jordi Ribalaygue
El punt de la xarxa viària de Barcelona que va acumular més accidents de trànsit el 2025 va ser l’encreuament del costat muntanya entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Selva de Mar, al districte de Sant Martí. L’any passat va concentrar 18 col·lisions; des de principis d’any i fins al 21 d’abril, s’havien registrat 11 xocs amb danys materials, més de la meitat que en tot el 2025. Les estadístiques municipals que van revelar la sinistralitat a la confluència van avivar la reclamació veïnal per mirar de prevenir que les topades continuïn repetint-se. Ara, l’Ajuntament s’ha decidit a posar un radar per sancionar els conductors que infringeixen la senyalització en aquesta intersecció i que, per confusió o imprudència, originen els recurrents impactes entre vehicles. L’opció de recórrer a una càmera estava en estudi i l’entrada en funcionament no serà immediata. Passaran mesos fins que el dispositiu es col·loqui després de superar els tràmits previs necessaris.
El consistori explica que la instal·lació de l’objectiu i altres canvis que planeja han d’executar-se "els pròxims mesos". El radar pel qual l’Ajuntament es decanta no és de velocitat, sinó una càmera de gir per vigilar que els conductors no se saltin les indicacions en la intersecció. "S’instal·larà un sistema de sanció automàtica de les maniobres amb indisciplina a l’encreuament", explica el govern municipal. L’associació Amics de la Gran Via accepta la proposta, però lamenta que no sigui ja una realitat. "Van molt a poc a poc", avalua Edorta Moreno, portaveu de l’entitat. "Si així s’eviten accidents, hi estem d’acord, però ¿hem d’esperar que es posin les piles o que hi hagi un mort? –planteja–. La Guàrdia Urbana ja ens va anticipar que tornarà a ser el punt amb més accidentalitat a Barcelona", afegeix.
Canvi en els semàfors
L’Ajuntament ajustarà els temps de canvi de disc dels semàfors en el tram. Es pretén "reduir l’acumulació" de vehicles a la Gran Via i donar "més temps al gir de Selva de Mar". Es farà en detriment del temps en què es dona pas amb la llum verda als conductors al lateral mar de la Gran Via. El consistori afegeix que "es mourà el semàfor i la línia de detenció sobre el pont per tenir més espai d’acumulació". Assegura que en els últims mesos ja ha alterat la senyalització a la zona i ha retirat indicadors caducs per millorar els avisos de gir al lloc.
El punt crític de l’encreuament es troba al costat superior de l’avinguda, on hi ha tres carrils. El primer obliga a torçar a l’esquerra i el del mig dona opció a girar també a l’esquerra per Selva de Mar o seguir recte per la Gran Via, en direcció a Glòries. Infringir el gir obligatori exposa a xocar amb el vehicle que s’incorpora des del carril contigu.
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