L’ús del cotxe a l’àrea de Barcelona s’estanca en nivells de prepandèmia
El 2025, la població metropolitana va fer 20 milions de desplaçaments els dies feiners. D’aquests, el 47,5% van ser a peu, en bicicleta o en patinet, i el 18,3%, en transport públic. La resta, el 34,2%, es van fer en vehicle privat.
Gerardo Santos
El 2025, els més de cinc milions d’habitants de la regió de Barcelona van fer uns 20 milions de desplaçaments els dies feiners de la setmana. D’aquests, el 47,5% van ser a peu, en bicicleta o en patinet, i el 18,3%, en transport públic. En la resta, un 34,2%, es va utilitzar el vehicle privat. Les dades, extretes de l’última enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF), mostren l’estancament de l’ús del cotxe en nivells previs a la pandèmia i la consolidació de la mobilitat sostenible. "Les dades confirmen que avancem en la bona direcció", va destacar ahir la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
L’enquesta, per a la qual es van fer 10.110 entrevistes, plasma des de fa més de 20 anys la fotografia dels hàbits de mobilitat de l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que inclou la capital, la primera corona metropolitana i comarques com l’Anoia, el Garraf, el Berguedà, Osona, el Vallès Oriental i el Maresme. Elaborat per l’Institut Metròpoli i promogut per l’ATM, el sondeig és considerat el principal referent per mesurar la mobilitat quotidiana i mostra una tendència si bé a l’alça, tot i que sostinguda, de més pes dels desplaçaments de mobilitat activa (és a dir, a peu o en vehicles de mobilitat personal), que superen els nivells previs a la pandèmia.
"S’ha de continuar treballant per consolidar aquesta tendència i oferir més i millors opcions de mobilitat al voltant del territori", remarca la titular de Territori. En canvi, que l’ús del vehicle privat continuï sense arribar al 36,1% d’aquell 2019 prepandèmic demostra, segons el parer de l’ATM, "una tendència positiva en la radiografia general de la mobilitat". Per Paneque, els resultats "responen tant al compromís dels ciutadans com a les polítiques que han impulsat les administracions amb l’objectiu de reforçar el transport públic i fomentar alternatives de mobilitat que siguin més sostenibles i eficients".
Més enllà de la progressiva evolució cap a tendències modals més respectuoses amb el medi ambient, l’enquesta també posa en evidència diferències entre els motius i les maneres que tenen homes i dones per desplaçar-se per la regió de Barcelona. Les maneres sostenibles arriben al 72% entre les dones i es queden en el 60% entre els homes. Qui més camina són les dones (un 48,7% respecte a un 41,8%), que també són les que fan servir més el transport públic (un 21,5% enfront d’un 14,9%). Per contra, els homes fan servir més el vehicle privat (un 40,4% respecte a un 28,4%).
Les diferències entre els motius que expliquen els desplaçaments entre homes i dones també mostren que certs patrons de gènere entre l’esfera productiva i l’esfera reproductiva continuen presents. Un 10,5% de les dones es mouen per fer compres quotidianes (per un 8,5% dels homes); un 7,5% d’elles, per acompanyar d’edat (per un 4,8% d’ells). En canvi, un 15,9% dels trajectes dels homes són per anar a treballar o per qüestions relacionades amb la feina (per un 12,7% en les dones). Sobre l’oci, els desplaçaments entre els homes també són més alts (un 8,6% davant d’un 7,9%).
Com dicta la lògica, l’ús del vehicle privat puja com més lluny s’està de la ciutat de Barcelona. Així, un 54,6% dels veïns de la capital es desplacen de manera activa i un 28,5% ho fan en transport públic, els percentatges més elevats en les dues tipologies entre tots els enquestats. La distància recorreguda també varia segons la zona de residència. Els residents a l’àrea de Barcelona recorren cada dia una mitjana de 20 quilòmetres i destinen una hora i mitja als desplaçaments, mentre que els veïns de la capital catalana cobreixen una distància mitjana de 13,8 quilòmetres. Els que viuen més lluny, a la regió de Barcelona, recorren gairebé 30 quilòmetres. No són gaires els veïns de la capital que surten de Barcelona en els trajectes en dia feiner, encara no un 12,8%.
Grau de satisfacció
D’altra banda, un 71,9% dels veïns d’algun dels 36 municipis que formen l’Àrea Metropolitana de Barcelona no abandona aquest àmbit territorial en els desplaçaments habituals. Des del final de la pandèmia, el percentatge d’un 10% de la població que va teletreballar el dia anterior a ser enquestada es manté any rere any. L’EMEF també demana als enquestats quin és el grau de satisfacció que tenen amb les múltiples formes de transport de què disposen. De les 16 tipologies proposades, totes reben un notable excepte les dues que tenen a veure amb el servei de Renfe. Els trens regionals i de mitjana distància es queden en una nota de 6,1 i la xarxa de Rodalies aprova pels pèls, amb un 5,5%. Puntuacions significativament més baixes que el 8,6% que rep la bicicleta, el 8,0% del tramvia, el 7,8% dels Ferrocarrils de la Generalitat o el 7,1% de la xarxa de metro.
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