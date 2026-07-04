Les filles d’Andic afirmen que no hi havia discrepàncies per l’herència
Les dues testimonis afirmen que Jonathan va acordar amb el seu pare deixar Mango. Totes dues expliquen que el magnat feia cada any un testament, on s’especificava si hi havia donacions a algun dels descendents.
J. G. Albalat
Judith i Sarah Andic van declarar ahir davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto, que el seu germà Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i emprendre negocis pel seu compte i que el seu pare, Isak Andic, ho sabia i hi estava d’acord, segons fonts judicials. Aquestes dues testimonis van ser interrogades cada una durant més d’una hora. Van negar que hi hagués discrepàncies amb l’herència i van assegurar que tots estaven d’acord amb la idea del magnat de la moda de crear una fundació.
També va declarar el psiquiatre que va tractar pare i fill. Aquest professional va explicar que va ser la terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, qui li va derivar a pare i fill, però que no va continuar tractant-los perquè no estava d’acord amb Lüderwaldt que el tractament se centrés només en assumptes econòmics, com l’herència en vida que pretenia Jonathan i a la qual, al final, va renunciar.
Les germanes Judith i Sarah van arribar a les 10.30 als jutjats de Martorell, acompanyades de Maria Saló, del mateix despatx de Cristóbal Martell, defensor, juntament amb el lletrat Sebastián de Juan, de Jonathan Andic. El primogènit del magnat de la moda està sent investigat pel presumpte homicidi del seu pare, que va caure per un barranc a Montserrat quan passejava amb ell el 14 de desembre del 2024.
Les dues testimonis van explicar que el seu pare, Isak, tenia pensat l’organigrama de com quedaria la companyia després que el seu primogènit abandonés la seva responsabilitat executiva i quedés tan sols com a conseller per passar a dedicar-se a projectes propis. És per aquesta última raó per la qual Jonathan va demanar al seu pare que li donés l’herència en vida, tot i que després hi va renunciar.
Les filles del fundador de Mango, així mateix, van detallar que tots estaven conformes amb la constitució d’una fundació per ajudar persones desfavorides i que gestionaria el patrimoni quan Isak Andic faltés. Així ho havia comunicat el seu pare en diverses reunions. Elles n’havien de ser les patrones.
Seguir el pla del pare
Les germanes van rebutjar que hi hagués discrepàncies en el repartiment de l’herència, ja que cada any l’empresari feia un testament, en què es reflectia si alguns dels fills havia rebut una donació en vida, que es restava de la futura herència quan el pare morís. Els testaments, segons les fonts consultades, preveien una dotació per al projecte de la fundació. La intenció dels fills d’Isak Andic és continuar endavant amb aquest pla del seu pare.
Les germanesvan ratificar les paraules que el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, va fer als Mossos: que el fundador de la companyia i el seu fill li van comentar que estaven "acabant de definir com seria la sortida de Jonathan de la companyia" perquè es volia "separar la família de la part executiva de l’empresa". "Hi havia una voluntat de preparar Jonathan per ser un millor accionista i una de les conseqüències era deixar les tasques executives", va incidir Ruiz, alhora que va afirmar que mai havia sentit Isak Andic dir que volgués desheretar el seu primogènit, tot i que sí que era coneixedor de la voluntat de l’empresari de crear una fundació. Amb aquesta decisió, Jonathan es podia allunyar de l’empresa i emprendre un negoci propi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això
- Un incendi de vegetació talla la GI-660 a la Bisbal d’Empordà
- L'explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- Protesta diària a Girona: un veí reclama mobles del seu pis cedit fa més d'un any
- Dos ferits, un de greu, en esfondrar-se una terrassa a la Bisbal d’Empordà
- El primer vol de Girona a Palma de Mallorca surt amb un 59% de les places ocupades