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MAPA | On es pot veure la segona etapa del Tour de França a Barcelona: els millors punts del recorregut
T’expliquem quins seran els millors llocs per veure el final la segona etapa, que començarà a Tarragona i acabarà a Montjuïc
Guia pràctica per seguir el Tour de França a Barcelona
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El Periódico
Després d’una primera etapa disputada íntegrament a Barcelona dissabte, el Tour de França afrontarà diumenge la seva segona jornada amb un recorregut entre Tarragona i Barcelona que inundarà les carreteres catalanes d’ambient ciclista.
L’etapa partirà de Tarragona i recorrerà diversos municipis de la Costa Daurada abans de passar per Sitges i Castelldefels. Des d’allà, el pilot es dirigirà cap al nord del Baix Llobregat, travessant Sant Vicenç dels Horts per descendir després per Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat fins a entrar a Barcelona pel costat Llobregat.
Una vegada a la capital catalana, els corredors afrontaran un circuit urbà que conclourà amb tres ascensions al Castell de Montjuïc, on es decidirà el desenllaç de l’etapa amb un final en pujada.
Horaris de la segona etapa
Antes del inicio de la competición también recorrerá el itinerario la tradicional caravana publicitaria del Tour de Francia, una de las imágenes más características de la carrera. Centenars de vehicles dels patrocinadors oficials precedeixen el pilot i converteixen el pas de la prova en una espècie de cavalcada festiva que amenitzarà l’espera de la ciutadania.
- Sortida de la caravana publicitària: 11.30 hores.
- Arribada de la caravana publicitària: 16.15 hores.
- Sortida dels ciclistes des de Tarragona: 13.45 hores.
- Arribada dels ciclistes a Barcelona: entre les 17.26 i les 17.46 hores.
Els millors llocs per veure el Tour de França a Barcelona
Tenint en compte el recorregut, aquests són alguns dels millors punts per seguir el pas del pilot per Barcelona durant la segona etapa.
Carretera de Collblanc, carrer de Sants i Creu Coberta
Aquesta llarga avinguda connecta l ’Hospitalet amb la plaça d’Espanya i serà la porta d’entrada del Tour a Barcelona abans del tram decisiu de l’etapa. El seu perfil, amb contínues ondulacions, i l’ambient de barri que la caracteritza la converteixen en un dels punts on s’espera més animació.
Els ciclistes només passaran una vegada per aquest tram i les voreres són relativament estretes, per la qual cosa convé arribar amb temps per trobar un bon lloc.
De Rius i Taulet al Paral·lel
El pilot passarà fins a tres vegades per aquest tram, que és de perfil descendent. Això farà que els corredors circulin a gran velocitat, oferint un pas espectacular per als aficionats.
La pujada al Castell de Montjuïc
Serà el punt clau de la jornada. Els ciclistes afrontaran aquesta ascensió fins en tres ocasions, començant al carrer Palaudàries per continuar pel passeig de Montjuïc, el camí de la Font Trobada, l’ avinguda Miramar i la carretera de Montjuïc.
La duresa d’aquest ascens pot marcar les diferències entre els favorits abans del desenllaç.
El pas per meta a l’Estadi Olímpic (Montjuïc)
L’arribada estarà situada al costat de l ’Estadi Olímpic. El pilot també ascendirà tres vegades pel passeig Olímpic, una pujada més curta i menys exigent que la del Castell de Montjuïc, tot i que pot resultar decisiva en l’últim pas per resoldre l’esprint final per la victòria d’etapa.
És, a més, un dels millors llocs per seguir el desenllaç d’aquesta segona jornada del Tour de França.
Carrer Jocs dels 92 i entorn Foixarda (Montjuïc)
També a Montjuïc, el carrer Jocs dels 92 és un tram de descens en el qual els ciclistes circularan a gran velocitat. Malgrat això, ofereix diverses opcions interessants per al públic.
Els que puguin moure’s amb agilitat, després del pas del pilot – que ho farà en un parell d’ocasions per aquesta zona – podran desplaçar-se pel carrer del Segura per tornar a veure’ls a l’altura de la pista d’atletisme de Serrahima. Per als qui prefereixin estar en un sol punt, el gir de l’ avinguda de l’Estadi amb Jocs dels 92 ofereix un mirador privilegiat per contemplar com els corredors encaren la pujada de la Foixarda.
Zona Franca
La Zona Franca serà un altre dels punts clau del recorregut urbà. En aquest sector de polígon, els ciclistes afrontaran un tram de baixada pel carrer 2, una recta plana al passeig de la Zona Franca i un tram de pujada des del carrer Foneria fins a l’entorn de l’estadi de Serrahima, un punt especialment recomanable per veure el pas del pilot.
Els corredors passaran per aquesta zona en dues ocasions, cosa que augmenta les possibilitats de disfrutar de l’espectacle esportiu.
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