Nits tòrrides
Catalunya s'endinsa aquest diumenge en una nova onada de calor en ple avís per risc "extrem" d'incendis a Girona
Preocupa especialment la situació a l'Empordà, una de les zones que aquest diumenge patirà amb més intensitat l'augment de les temperatures
Inés Sánchez
Catalunya afronta aquest diumenge una nova onada de calor, la segona d'aquest estiu, que deixarà temperatures superiors als 40 graus a les comarques de Lleida i a l'interior del país i elevarà el risc d'incendis forestals fins a nivells "extrems". Una massa d'aire molt seca i molt càlida, provocada per la presència d'una dorsal anticiclònica i una DANA situada a l'oest de la península, farà pujar encara més els termòmetres i deixarà nits tòrrides o tropicals arreu del territori.
Protecció Civil manté activat des de divendres el pla PROCICAT per aquesta segona onada de calor, que es podria allargar fins dijous. La situació preocupa especialment a l'Empordà, una de les zones més afectades per l'augment de les temperatures i on continua actiu l'incendi declarat divendres, que s'ha estès pel massís de les Gavarres i ja ha cremat més de 2.200 hectàrees.
"Reforçarà la marinada"
"Durant els pròxims quatre dies tindrem risc per l'onada de calor, que reforçarà la marinada i incrementarà el perill. Si no tenim controlat aquest flanc dret, el foc podria estendre's cap al nord-est de les Gavarres", ha advertit l'inspector en cap dels Bombers, David Borrell.
Aquest nou repunt de les temperatures ha obligat el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat a activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill "extrem" d'incendi forestal, el màxim nivell d'alerta, en una vintena de municipis de les comarques del Baix Empordà i el Gironès.
El cap dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha explicat que l'activació del nivell 4 del Pla Alfa —que comporta el tancament del massís— s'ha decidit perquè els pròxims dies "entra una onada de calor que farà augmentar fins a nivells extrems el risc d'incendi". A més, 119 municipis més es troben en nivell 3 del Pla Alfa, corresponent a un risc molt alt. És la primera vegada aquest any que s'activa el nivell màxim d'alerta.
Tot i això, el de les Gavarres podria no ser l'únic espai natural afectat. Bosch ha admès que també preocupen la Catalunya Central, Ponent i les Terres de l'Ebre. "En funció de l'evolució del risc d'incendi, valorarem si cal decretar algun altre tancament", ha assenyalat.
Dilluns, el dia més calorós
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), els dies més intensos de l'onada seran dilluns i dimarts, quan la calor serà més generalitzada a tot el territori.
L'onada de calor afectarà també la resta de l'Estat i podria deixar màximes superiors als 42 graus a les valls del Tajo, el Guadiana i el Guadalquivir. D'acord amb l'Índex de Predicció d'Extrems, una eina meteorològica que mesura fins a quin punt un fenomen climàtic és excepcional, les temperatures previstes a partir d'aquest diumenge seran "molt poc habituals", segons les dades publicades per l'AEMET.
"L'índex de perill d'incendi augmentarà de manera generalitzada fins a valors molt elevats, a causa de les altes temperatures, la possibilitat de tempestes i de ratxes fortes de vent a partir de dilluns, a més del dèficit hídric acumulat durant el mes passat", ha advertit l'AEMET.
L'organisme també remarca que encara hi ha "un alt grau d'incertesa" sobre l'abast i la durada del fenomen, condicionats per l'evolució de la posició de la DANA.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes
- Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»