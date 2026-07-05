Detingut un dels sospitosos del crim del parc de la Pegaso
L’arrest va tenir lloc als voltants de l’avinguda Meridiana, en un habitatge en què s’amagava l’implicat i que és a prop del lloc del crim.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han detingut un dels presumptes autors de l’assassinat a trets d’un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. La policia catalana va informar ahir al matí de l’arrest, que va tenir lloc als voltants de l’avinguda Meridiana, en un habitatge en què s’amagava el sospitós i que era bastant a prop del lloc del crim. La investigació continua oberta.
La policia catalana va localitzar el presumpte autor dels fets després d’un fort desplegament, que va incloure talls de trànsit en diversos carrers i fins i tot la presència d’una unitat aèria. Els Mossos encara continuen buscant altres possibles sospitosos implicats en els fets.
Diversos testimonis van explicar als investigadors que hi havia tres o quatre assaltants amb la cara tapada. Per identificar els sospitosos s’han visionat càmeres de seguretat pròximes al lloc del crim. També han sigut determinants les declaracions de les persones que van veure el que va passar. La policia catalana manté un important monitoratge de bandes juvenils violentes i dels seus integrants, cosa que ha facilitat les indagacions.
Fonts pròximes al cas van explicar que es va decidir establir un dispositiu especial, amb unitats d’ordre públic i d’intervenció, a més del suport de l’helicòpter, davant la possibilitat que el sospitós estigués armat.
Els fets que imputen al capturat van tenir lloc dijous, 2 de juliol, cap a dos quarts d’onze de la nit, quan dues bandes rivals es van enfrontar al barri de la Sagrera i van acabar a trets. Aquest enfrontament es va saldar amb un menor d’edat mort per trets d’arma de foc. La víctima va rebre un tret "directe", segons va explicar l’intendent dels Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, i va quedar ferit de gravetat. Després de sentir els trets, diversos veïns van alertar els serveis d’emergència. Fins al parc s’hi van desplaçar diverses patrulles policials i set ambulàncies. Els sanitaris van trobar la víctima estirada a terra, encara viva. No obstant, les ferides eren molt greus i no van poder fer res per salvar-la.
La hipòtesi amb què treballen els Mossos d’Esquadra en la investigació és una venjança, no un fet aïllat o un enfrontament abrupte. "L’anàlisi dels fets indica que no estem davant d’un fet aleatori, d’un accident o d’una situació que ha sortit de mare", va explicar l’intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, poc després de saber-se els successos.
Grups violents
Els grups violents s’estenen no només per Barcelona sinó per tot Espanya. "Ni són només bandes llatines, ni són només juvenils", explicaven recentment a aquest diari fonts especialitzades del Cos Nacional de Policia.
Malgrat tenir l’origen en bandes llatinoamericanes, l’afegitó llatines va deixar fa temps de tenir sentit, ja que cada vegada hi ingressen més espanyols i marroquins. Són grups que estan virant cap al crim organitzat. La seva violència és cada vegada més extrema i capten nous membres –que ja no són només joves– a través de les xarxes i d’internet, on difonen les seves idees romàntiques de banda o es desafien en plataformes.
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