Foc a l’Empordà
Els bombers temen un «dia complicat» en l’incendi de la Bisbal, ja estabilitzat
Les autoritats aixequen el confinament dels set municipis afectats, però reclamen reduir al mínim la mobilitat i veten accessos a certes àrees
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Protecció Civil demana no desplaçar-se des de Barcelona a la Costa Brava «pels incendis forestals actius»
EFE
Els bombers de la Generalitat esperen «un dia complicat» en els treballs contra el foc forestal iniciat divendres a la Bisbal d’Empordà, estabilitzat des de la nit d’aquest dissabte però amb un perímetre «molt irregular» que pot provocar nous focus a causa de les altes temperatures i per força del vent de la marinada.
El cap d’intervenció dels Bombers, Joan Rovira, ha declarat aquest diumenge als mitjans de comunicació que les més de 500 persones que aquesta nit han treballat en l’incendi ho han fet amb millors condicions climàtiques que ahir, per la qual cosa estan «satisfets», però atents «davant un dia complicat per davant».
Rovira ha precisat que el foc ha calcinat completament vuit habitatges i n'ha afectat vuit més de manera parcial. També ha causat danys en diverses indústries, situades al flanc esquerre de l'incendi, així com en diversos vehicles. Aquest diumenge, tècnics del cos especialitzats en estructures col·lapsades inspeccionaran cada una d’aquestes edificacions, cases situades majoritàriament a les urbanitzacions de Cabanes (Calonge i Sant Antoni) i Vall Repos (Santa Cristina d’Aro), segons ha puntualitzat.
Els bombers confien que, al llarg de la jornada d’aquest diumenge, les persones desallotjades de les seves vivendes puguin tornar a elles i que s’aixequi el confinament en set municipis de la zona. El foc no ha provocat fins al moment cap ferit greu, tot i que sí vuit de lleus, gairebé tots bombers.
En l’incendi, d’uns deu quilòmetres de longitud, estan treballant uns cinquenos bombers, uns cent soldats de la Unitat Militar d’Emergències (UME), voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i agricultors, que ajuden amb la seva maquinària agrícola. Durant el matí, s’incorporaran als treballs quatre hidroavions i set helicòpters, segons han informat a Efe fonts dels Bombers.
Rovira ha precisat que l’inici aquest diumenge a Catalunya d’una onada de calor, amb altes temperatures i vent càlid, ocasiona que la resta del territori estigui també en alerta per risc molt alt d’incendi. Per això, durant la jornada es redimensionarà el dispositiu dissenyat per a aquest foc de la Bisbal, amb bombers d’altres parcs, perquè, sobretot els de la zona de Terres de l’Ebre, a Tarragona, no tinguin carències.
Onada de calor i vent de marinada
Rovira ha narrat que l’esforç dels efectius se centra, de nou, en el flac dret de l’incendi, que ha cremat unes 2.300 hectàrees i que presenta «un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris», en el qual és difícil «delimitar entre el cremat i el no cremat».
Ha remarcat que, si bé aquest flanc està «en fase d’estabilització», els bombers temen que l’entrada al migdia de vent de marinada i les altes temperatures, propaguin les flames cap al centre del parc natural del massís de les Gavarres, amb potencial per arrasar unes 30.000 hectàrees.
Respecte al flanc esquerre, en el qual ahir a la tarda es van reproduir alguns focus, ha detallat que durant la nit s’ha continuat treballant a la zona, però que amb la incorporació de mitjans aeris i el relleu durant el matí del personal destinat a aquesta, podran donar «per més consolidat» el foc, que està també estabilitzat en aquesta zona.
Els bombers demanen no fer «turisme d’incendi»
Rovira ha avançat que durant el dia aniran demanant que es vagin obrint les carreteres del perímetre del foc ara tancades però ha demanat als ciutadans que no practiquin «turisme d’incendi per facilitar el trànsit dels vehicles d’emergències.
«Demanarem limitacions de velocitat» a les carreteres que envolten l’incendi, per facilitar el trànsit dels efectius, però ha argumentat que «avui no és encara el dia d’anar a veure les zones afectades per l’incendi». «Demanem a la ciutadania que sigui responsable i eviti el turisme d’incendi», ha remarcat.
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