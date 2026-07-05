Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi GavarresFestivals d'estiuTour de FrançaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Dos ferits molt greus i 10.000 desallotjats per l’incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 2.000 hectàrees

El foc s'ha intensificat per la tramuntana i els efectius volen evitar que entri al massís dels Aspres

Bombers francesos

Bombers francesos / Matthieu RONDEL / AFP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

 L’incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ja ha cremat 2.000 hectàrees ha obligat a desallotjar 10.000 persones, segons han informat mitjans locals. Les autoritats locals han ordenat l’evacuació del municipi d’Illa i el dels residents al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. A més, un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc que des de dissabte al vespre afecta la zona. Les flames es van iniciar al municipi de Trevillac a les 19.31 hores de dissabte i en les darreres hores s'han intensificat per la Tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerre.

Per això, s'ha reforçat el nombre d'efectius, que ja arriben als 700, amb el suport de 200 vehicles i nou mitjans aeris.

En una compareixença de premsa, el prefecte de la regió, Pierre Regnault de la Mothe, ha fet una crida als bombers voluntaris perquè “falten mans” i els efectius estan “cansats” després de la intensa activitat.

A causa de l'incendi, la tercera etapa del Tour de França, que anirà de Granollers als Angles es desenvoluparà sense públic en el tram final, amb l’objectiu de permetre la mobilització màxima dels mitjans d'emergència.

Les carreteres RD66 -entre Vinçà i Illa-, l'RD2, RD13 i RD17 es mantenen tallades.

Les operacions aèries s’han reprès des de les 7.00 hores d’aquest diumenge amb tres helicòpters bombarders d’aigua, dos hidroavions Canadair i dos avions DASH. També hi participen cinc columnes de reforç, un contingent europeu (romanès) i un dispositiu de llançament de producte retardant. A més, s’han mobilitzat 25 gendarmes i quinze agents de carreteres per garantir la seguretat de la zona.

El foc es va originar dissabte al vespre al massís forestal entre Trevillac i Tarerac, i s'ha dirigit ràpidament en les últimes hores direcció est cap a Montalbà del Castell i Illa. 

Notícies relacionades

S'han produït diversos talls del subministrament elèctric a les poblacions de Trevillac, Tarerac i Montalbà, que també afecten el servei d'aigua potable.

Via: Regió7

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents